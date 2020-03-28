Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии

Лидия Мартынова

Российский футболист итальянского "Вастоджирарди" Владимир Михайловский в интервью РИА Новости рассказал, что спортсменам, которые находятся на карантине в регионе Молизе, разрешено заниматься спортом в пределах своего квартала.

Михайловский выступает за итальянские клубы серии D (четвертого по силе дивизиона страны) с 2014 года. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв.

"Заниматься спортом пока не запретили. Но на севере (Италии) с этим строже - очень много заболевших. У нас в регионе можно выйти и побегать в пределах своего квартала. Занимается мало народу - я в квартале бегаю вообще один. Чуть раньше с одним парнем из команды ходили на четырехкилометровую трассу на окраине города, но ее сейчас закрыли", - рассказал Михайловский.

"Живу там же где играю, в городке Вастоджирарди, он южнее эпицентра коронавируса. Больше всего заболевших на севере Италии - в Ломбардии и в Эмилии-Романье. В нашем регионе Молизе мало заболевших, но все равно карантин жесткий: из дома никто без надобности не выходит. Парки закрыты, кафе закрыты. Можно пару раз в день выйти погулять с собакой или сходить за покупками в магазин. Но ведь нам нужно тренироваться, поддерживать себя в форме", - отметил Михайловский.

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