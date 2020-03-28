Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица

Лидия Мартынова

Бьет все рекорды

Спрос на пособия по безработице в США взлетел на 1000%: за прошлую неделю с заявлениями к властям обратилось свыше трех миллионов американцев — абсолютный рекорд. Эксперты уже предупредили: безработица в стране достигнет 30%, что обернется для экономики катастрофическим падением — ВВП во втором квартале рухнет на 50%. Какие отрасли пострадали от коронавируса больше всего и к чему следует готовиться — в материале РИА Новости.

Еще в середине месяца крупнейший инвестбанк Bank of America заявил: пандемия грозит рекордной безработицей. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться по миллиону американцев в месяц.

Особенно сильно коронавирус ударит по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле. Уволят в первую очередь низкоквалифицированных работников с почасовой оплатой труда.