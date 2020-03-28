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Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица

Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Спрос на пособия по безработице в США взлетел на 1000%: за прошлую неделю с заявлениями к властям обратилось свыше трех миллионов американцев — абсолютный рекорд. Эксперты уже предупредили: безработица в стране достигнет 30%, что обернется для экономики катастрофическим падением — ВВП во втором квартале рухнет на 50%. Какие отрасли пострадали от коронавируса больше всего и к чему следует готовиться — в материале РИА Новости.

Бьет все рекорды

Еще в середине месяца крупнейший инвестбанк Bank of America заявил: пандемия грозит рекордной безработицей. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться по миллиону американцев в месяц.


Особенно сильно коронавирус ударит по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле. Уволят в первую очередь низкоквалифицированных работников с почасовой оплатой труда.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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