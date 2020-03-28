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Минфин разъяснил работу системы госзакупок в нерабочую неделю

Минфин разъяснил работу системы госзакупок в нерабочую неделю
Минфин РФ разъяснил особенности работы системы госзакупок в нерабочую неделю, соответствующее письмо опубликовано на сайте министерства.

"Информационное взаимодействие банков, в которых участниками закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, и операторов электронных площадок в нерабочие дни будет осуществляется в круглосуточном режиме", - говорится в опубликованных материалах.

То есть предусмотренное закупочным законодательством блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных счетах участников закупок будет осуществляться в обычном режиме и без изменения регламентированных сроков, поясняет Минфин.


Министерство рекомендует банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, размещать информацию о выдаче таких гарантий в реестре банковских гарантий в кратчайший срок.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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