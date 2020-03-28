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Миру предрекли дефицит презервативов

Миру предрекли дефицит презервативовФото: Globallookpress.com

Миру предрекли дефицит презервативов и их подорожание. Рост продаж связан с боязнью заводить детей из-за неопределенности будущего, а также с тем, что люди вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на крупнейшего производителя кондомов Karex Industries Sdn. Bhd. (Малайзия).

Компания производит каждый пятый презерватив в мире (в частности, Durex). В настоящее время Karex столкнулась с падением поставок почти на 50 процентов, в то время как запасы рассчитаны только на два месяца. «Мы по-прежнему платим всем нашим сотрудникам полноценные зарплаты, но люди сейчас работают только половину времени от положенного, поэтому издержки в целом будут расти», — рассказал глава компании.

27 марта фирма возобновила работу своих фабрик после недельного перерыва из-за пандемии коронавируса. В настоящее время к работе привлечена только половина сотрудников, чтобы не нарушать правила карантина, организованного в Малайзии для борьбы с эпидемией. Karex также подчеркивает, что презервативы в основном производятся в Китае и Индии — странах, сильно пострадавших от пандемии.

Только за последнюю неделю продажи кондомов в России выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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