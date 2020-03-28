Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью
Простой способ убить время на карантине предложили в Ставропольском крае. «До разводов не дойдет. Уважаемые мужья и жены. Уделяйте больше внимания друг другу. Побольше любви. Весна же: кровать нужно дома сломать!», — обратился к жителям Ставрополья мэр города Невинномысска Михаил Миненков, подполковник ВДВ в запасе, Герой России.
Миненков говорит, что для россиян «коронавирусные каникулы» пойдут во благо:
Как сказал Миненков, ситуация с пандемией коронавируса в России похожа на обстановку времен Великой Отечественной войны.
В Ставропольском крае с сегодняшнего дня прекращен прием отдыхающих в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Находящихся в санаториях гостей края переводят на карантин. С 28 марта в крае закрыты торговые центры, рестораны, кафе, все магазины, кроме продовольственных, парки и концертные площадки.