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Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью

Мэр Невинномысска о карантине: Читайте книги, занимайтесь любовью

Простой способ убить время на карантине предложили в Ставропольском крае. «До разводов не дойдет. Уважаемые мужья и жены. Уделяйте больше внимания друг другу. Побольше любви. Весна же: кровать нужно дома сломать!», — обратился к жителям Ставрополья мэр города Невинномысска Михаил Миненков, подполковник ВДВ в запасе, Герой России.

Миненков говорит, что для россиян «коронавирусные каникулы» пойдут во благо:

«Многие уже забыли, когда в последний раз открывали книгу. В эти девять дней, может, и больше, полезно почитать „Цусиму“ Новикова-Прибоя. Хорошая книга! Многие со школы не открывали „Войну и мир“ Толстого. Можно и нужно посмотреть документальный сериал о Великой Отечественной войне „Великая война“, все 18 серий. В это время наконец-то найдется время, чтобы пообщаться с детьми»

Как сказал Миненков, ситуация с пандемией коронавируса в России похожа на обстановку времен Великой Отечественной войны.

«Надо отнестись к этому со всей серьезностью. Мы обязательно поборем этот коронавирус», — говорит мэр Невинномысска.

В Ставропольском крае с сегодняшнего дня прекращен прием отдыхающих в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Находящихся в санаториях гостей края переводят на карантин. С 28 марта в крае закрыты торговые центры, рестораны, кафе, все магазины, кроме продовольственных, парки и концертные площадки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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