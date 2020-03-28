#МЫВМЕСТЕ: Денис Майданов запустил флешмоб "Запоем", спев в поддержку врачей

Вадим Карасев

Заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов дал старт общенациональному музыкальному флешмобу "Запоем", выйдя на балкон своего дома и спев для жителей подмосковной Трехгорки.

Концерт прошел на балконе многоэтажки в Трехгорке 26 марта. Майданов исполнил несколько песен, на что публика отреагировала аплодисментами. Особенно удачливые смогли наблюдать за выступлением с собственных балконов.

В первую очередь, участники решили выразить свою поддержку врачам, которые работают в несколько смен и борются с заболеванием.

"Это, прежде всего, аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей - это тоже в их сторону", - сказал исполнитель телеканалу "360".

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