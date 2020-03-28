На границе с Россией задержали женщину и мужчину, нарушивших самоизоляцию

Алексей Вольцев

В Луганской и Сумской областях 27 марта пограничники обнаружили двух человек, которые нарушили карантинные обязательства. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

«В один из пунктов пропуска на Луганщине, для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт „Борисполь“, где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыли в пункт пропуска „Меловое“, чтобы пересечь государственную границу», — говорится в сообщении ведомства.

По словам украинки, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы навестить там свою дочь и, якобы, не помнит, что подписывала информированное согласие на самоизоляцию при прибытии в Украину.

«А в пункте пропуска „Бачевск“ на Сумщине пограничники обнаружили 43-летнего мужчину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятого на себя обязательства он также не сдержал», — сообщили в Госпогранслужбе.

Сотрудники Национальной полиции составили на граждан административные материалы по ст. 44−3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей». Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

В соответствии с КоАП, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харьковской области возник переполох из-за 10 украинцев, нарушивших условия самоизоляции после возвращения из-за границы. Позднее полиции удалось установить их место нахождения.