На онлайн-платформе STAY выступят «Хадн Дадн», АИГЕЛ и RSAC

Вадим Карасев

Дуэт «АИГЕЛ»Фото: @aigelband

Платформа онлайн-концертов STAY объявила имена первых артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытие платформы состоится 29 марта — в этот день зрители смогут послушать группу «Хадн Дадн». Также организаторы рассказали о других музыкантах. Среди них — творческий союз татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронного музыканта Ильи Барамии — АИГЕЛ, проект Феликса Бондарева, который взорвал чарты рэп-балладой «NBA» — RSAC, самый мрачный панк-рэп дуэт в масках для любителей добротного андеграунда — VELIAL SQUAD, молодой артист лейбла Universal Music Russia x Galernaya20 — Verhovski, а также питерский коллектив, творящий в стиле «этнофутуризм» и «мета-фолк» — OLIGARKH. Даты их концертов будут известны в ближайшее время. Приобрести билеты можно на сайте.

Кроме того, STAY совместно с билетным оператором Ticketswallet нашли способ не разлучать артистов и зрителей даже в онлайне: при помощи приложения Ticketswallet можно получить смарт-билет, оказаться в чате виртуального зала и общаться прямо во время концерта, в том числе и с артистом.