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На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.

Так, например, компания Wyoming Asphalt Sour первой поставила отрицательную цену на нефть. Ее сырье в основном используется для производства битума.

Mercuria Energy Group Ltd в середине марта, как отмечается, была готова платить за каждый баррель сырой нефти 19 центов, который вывезут из ее хранилища.


По словам аналитика компании ESAI Energy, места добычи этой нефти удалены от морских портов, ее сложно транспортировать потребителям. Она также пояснила, что в местах, где хранилища заполняются быстро, цены могут уйти в минус.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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