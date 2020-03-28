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На Украине рассказали об эвакуации россиян поездом

На Украине рассказали об эвакуации россиян поездом

Из Киева в Москву отправили специальный поезд, на котором из Украины эвакуированы граждане России. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что рейс специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныци.

«Оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля „Киев-пассажирский“. Всего этим рейсом выбыло из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых — граждане РФ. Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд с гражданами Украины должен прибыть в Киев», — сказали в погранслужбе.

Перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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