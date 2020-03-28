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Нарушителей карантина в России будут штрафовать на сотни тысяч рублей

Нарушителей карантина в России будут штрафовать на сотни тысяч рублей

В тексте поправок в Кодекс об административных нарушениях сообщается, что за нарушение карантина в России граждан и должностных лиц могут оштрафовать на сотни тысяч рублей.

В документе говорится, что если человек заразился коронавирусом от нарушителя карантина и погиб, то для нарушителя могут ввести штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Кроме этого, в тексте уточняется, что если человек представляет опасность и угрозу для других людей, то его могут оштрафовать на 15—40 тыс. рублей, должностных лиц на 50—150 тыс. рублей.

Максимальный штраф в размере одного миллиона рублей могут ввести в отношении юридических лиц, действия которых привели к гибели людей.

По словам политика Михаила Емельянова, людей старше 65 лет, которые решили самоизолироваться в период пандемии коронавируса, штрафовать за нарушение карантина не будут. Он подчеркнул, что наказать рублём могут лишь тех, кто был в контакте с носителем COVID-2019 и не самоизолировался.

Агентство РИА Новости напоминает, что в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Предлагалось усилить наказание те случаи, которые повлекли за собой массовое заболевание или гибель граждан России.

Этот законопроект за нарушение, в результате которого скончались два и более человека, предусматривает тюремный срок для нарушителя до 7 лет.  Депутат Павел Крашенинников, который является одним из авторов законопроекта, добавил, что в РФ также могут ввести штрафы за фейки о коронавирусе.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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