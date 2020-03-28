Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван новый признак заражения коронавирусом

Назван новый признак заражения коронавирусомФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией может быть конъюнктивит. Об этом сообщается на сайте Американской академии офтальмологии.

Американские врачи ссылаются на данные китайских коллег, согласно которым конъюнктивит был диагностирован у каждого 30-го пациента с COVID-19. Всего воспаление слизистой оболочки глаза было выявлено у более чем тысячи зараженных китайцев, отмечают в академии.

Помимо конъюнктивита, у потенциально зараженных должен присутствовать какой-либо другой симптом коронавируса: кашель, одышка, лихорадка.

«Из-за пандемии COVID-19 все офтальмологи должны прекратить предоставление любого лечения, кроме неотложной помощи», — говорится в рекомендациях членов Американская академия офтальмологии.

Ранее сообщалось, что признаками заражения нового вируса на первых стадиях являются симптомы простуды и гриппа. У зараженных часто повышается температура и появляется сухой кашель.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы
Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы
Винокур в двух словах описал состояние Лещенко
Винокур в двух словах описал состояние Лещенко
Назван новый признак заражения коронавирусом
Назван новый признак заражения коронавирусом
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Лунный день сегодня 28 марта 2020 года
Лунный день сегодня 28 марта 2020 года
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину

Топ на сегодня

Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения

Еще по теме

Число зараженных Covid-19 в России за сутки увеличилось на 52 человека
В Сингапуре зафиксировали более 40 случаев заражения вирусом Зика
Медики в ФРГ дали прогноз, когда ждать тысяч новых зараженных COVID
Назван единственный материк без коронавируса