Назван новый признак заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией может быть конъюнктивит. Об этом сообщается на сайте Американской академии офтальмологии.

Американские врачи ссылаются на данные китайских коллег, согласно которым конъюнктивит был диагностирован у каждого 30-го пациента с COVID-19. Всего воспаление слизистой оболочки глаза было выявлено у более чем тысячи зараженных китайцев, отмечают в академии.

Помимо конъюнктивита, у потенциально зараженных должен присутствовать какой-либо другой симптом коронавируса: кашель, одышка, лихорадка.

«Из-за пандемии COVID-19 все офтальмологи должны прекратить предоставление любого лечения, кроме неотложной помощи», — говорится в рекомендациях членов Американская академия офтальмологии.

Ранее сообщалось, что признаками заражения нового вируса на первых стадиях являются симптомы простуды и гриппа. У зараженных часто повышается температура и появляется сухой кашель.