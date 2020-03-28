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Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии

Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии

Российских туристов, которые застряли в Индонезии и Таиланде, планируется вернуть на родину в течение следующей недели. Об этом, как сообщает ТАСС, сказали в Росавиации.

Отмечается, что речь идет о необходимости вывезти более 21 тыс. человек. Большинство россиян в Таиланде — пассажиры с билетами, основную массу туристов планируется вернуть до 1 апреля. Что касается Индонезии, то вывозом россиян из этой страны будут заниматься «Аэрофлот» и «Россия».

«Данные МИД РФ показывают, что наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде — 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Планируется, что они будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА Newstes сообщала, как официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место интернет-пользовательницу из Москвы, которая возмутилась мероприятиями российского МИДа по возвращению соотечественников из-за рубежа в связи с коронавирусной пандемией.

Мария Захарова написала на своей странице в «Фейсбуке» фразу: «Из Египта возвращаются!», тем самым проанонсировав начало первых «вывозных рейсов» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении в этой стране из-за карантина.

Через некоторое время некая Оксана Руд (полная фамилия: Рудакова. — ИА Newstes), судя по аккаунту, проживающая в Москве, написала в комментариях:

«Мария, неужели их всех в Москву надо тащить. Изолировать нигде нельзя? Каждый день по 200 чел. уже прибавляется. Оставьте нас в покое со своей благотворительностью уже!»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России за словом в карман не полезла, ответив так:

«Оксана Руд, дайте свой мобильник, я скину им. И уполномоченным по правам человека, которые нам обращения пишут по жителям разных регионов России. Пообщаетесь. Обсудите нюансы благотворительности. Жаба Вы эдакая».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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