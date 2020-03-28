Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии
Российских туристов, которые застряли в Индонезии и Таиланде, планируется вернуть на родину в течение следующей недели. Об этом, как сообщает ТАСС, сказали в Росавиации.
Отмечается, что речь идет о необходимости вывезти более 21 тыс. человек. Большинство россиян в Таиланде — пассажиры с билетами, основную массу туристов планируется вернуть до 1 апреля. Что касается Индонезии, то вывозом россиян из этой страны будут заниматься «Аэрофлот» и «Россия».
Ранее ИА Newstes сообщала, как официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила на место интернет-пользовательницу из Москвы, которая возмутилась мероприятиями российского МИДа по возвращению соотечественников из-за рубежа в связи с коронавирусной пандемией.
Мария Захарова написала на своей странице в «Фейсбуке» фразу: «Из Египта возвращаются!», тем самым проанонсировав начало первых «вывозных рейсов» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении в этой стране из-за карантина.
Через некоторое время некая Оксана Руд (полная фамилия: Рудакова. — ИА Newstes), судя по аккаунту, проживающая в Москве, написала в комментариях:
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России за словом в карман не полезла, ответив так: