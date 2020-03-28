Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не поддавайтесь панике: врач рассказал, как правильно организовать карантин

Не поддавайтесь панике: врач рассказал, как правильно организовать карантин

Не поддавайтесь панике: врач рассказал, как правильно организовать карантин

Во время чрезвычайной ситуации, которую ввели в Украине в связи с распространением коронавируса, людям приходится приспосабливаться к новым реалиям. Но главное — не поддаваться панике и не сеять страх. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По возможности, медик советует перейти на удаленную работу. Чтобы без крайней необходимости не идти в магазин, нужно запастись продуктами на неделю-другую.

Также стоит позаботится о медикаментах, особенно пожилым людям и тем, кто принимает постоянно какие-то лекарства.
Кроме этого, нужно обеспечить себя препаратами, которые могут понадобиться при любом ОРВИ или гриппе: жаропонижающие, спреи и полоскания для горла, сосудосуживающие капли в нос.

В период карантина не стоит посещать своих пожилых родственников, чтобы случайно не заразить их коронавирусом. Все контакты нужно перенести в скайп, Телеграм или по телефону.

Продукты, лекарства стоит заказывать пожилым родителям по интернету. Также оплачивать счета за коммунальные услуги.

«Как бы кощунственно это не звучало, но не навещайте своих пожилых родственников. …Тем самым вы убережете здоровье стариков, а возможно — сохраните им жизнь. Поверьте, за неделю-две с родными ничего не случится, если дети и внуки не пообщаются с ними вживую», — считает врач.

Также врач рассказал, в каких случаях нужно носить маску и снизиться ли заболеваемость с наступлением тепла.

Напомним, коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как известные в Украине люди проводят время на карантине.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Ольга Копосова – неудачи в любви, смерть близких и борьба с раком
Ольга Копосова – неудачи в любви, смерть близких и борьба с раком
В Александринке призвали создать "золотой фонд" российских спектаклей
В Александринке призвали создать "золотой фонд" российских спектаклей
ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах
ЦИК призвал перенести запланированные на апрель-май выборы в регионах
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть
Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Италия оценила российскую помощь стране
Италия оценила российскую помощь стране

Топ на сегодня

Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса
Ученые назвали еще один путь передачи коронавируса
Ида Галич раскрыла настоящую причину конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич раскрыла настоящую причину конфликта с Ольгой Бузовой
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре не будет
Совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре не будет

Еще по теме

Карантин в Украине: для пожилых людей обещают организовать бесплатную доставку продуктов и лекарств
Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса
Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы
Как сэкономить на покупке лекарств без вреда здоровью, рассказал известный телеврач