Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Вадим Карасев

Людмила НарусоваФото: Антон Новодережкин / ТАССПродолжение: Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательным, передает «Интерфакс». Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он объявил, что вируса в организме коллеги по Совфеду не обнаружено. «Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный», — сообщил Клишас.

Ранее сообщалось, что Нарусова была госпитализирована в медицинское учреждение в Коммунарке с подозрением на китайский коронавирус. Утверждалось, что ее привезли в больницу днем 25 марта. Причиной обращения стало то, что член Совфеда общалась с людьми, вернувшимися из-за границы.

Дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак неоднократно публиковала комментарии о ситуации с коронавирусом в России. Сама журналистка отмечала, что старается проводить больше времени дома. Тем не менее 24 марта она опубликовала на Первом канале свой репортаж из больницы в Коммунарке. Ведущая лично побывала в учреждении и пообщалась с врачами.