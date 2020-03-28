Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирусЛюдмила НарусоваФото: Антон Новодережкин / ТАССПродолжение: Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательным, передает «Интерфакс». Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он объявил, что вируса в организме коллеги по Совфеду не обнаружено. «Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный», — сообщил Клишас.

Ранее сообщалось, что Нарусова была госпитализирована в медицинское учреждение в Коммунарке с подозрением на китайский коронавирус. Утверждалось, что ее привезли в больницу днем 25 марта. Причиной обращения стало то, что член Совфеда общалась с людьми, вернувшимися из-за границы.

Дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак неоднократно публиковала комментарии о ситуации с коронавирусом в России. Сама журналистка отмечала, что старается проводить больше времени дома. Тем не менее 24 марта она опубликовала на Первом канале свой репортаж из больницы в Коммунарке. Ведущая лично побывала в учреждении и пообщалась с врачами.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы
Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы
Винокур в двух словах описал состояние Лещенко
Винокур в двух словах описал состояние Лещенко
Назван новый признак заражения коронавирусом
Назван новый признак заражения коронавирусом
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Лунный день сегодня 28 марта 2020 года
Лунный день сегодня 28 марта 2020 года
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Трое нарушивших самоизоляцию крымчан попытались выехать на Украину
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии
Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину

Топ на сегодня

Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения

Еще по теме

Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку
Людмила Нарусова прокомментировала беременность Ксении Собчак: "Мне бы хотелось двойню"
Мать Ксении Собчак прокомментировала рождение внука-«скорпиончика»
Мама Ксении Собчак мечтает, чтобы дочь родила двойню