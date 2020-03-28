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Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в России

Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в РоссииФото: Gleb Garanich / Reuters

Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в России. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев рассказал в интервью РИА Новости, как эта мера скажется на эпидемии.

По словам Малеева, неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений в России. Однако полностью случаи инфицирования «вряд ли исчезнут». «Вероятность заражения останется, но тем не менее прирост должен сократиться», — пояснил академик.

Инфекционист отметил, что трудно сказать, достаточно ли одной недели. Он объяснил это возвращением россиян на родину из-за рубежа, которое состоится в ближайшие дни. Граждане России могут потенциально могут привезти коронавирус, считает специалист.

Также врач напомнил, что температура выше 37 градусов не означает наличие коронавирусной инфекции, однако, по его словам, это повод обратиться к врачу.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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