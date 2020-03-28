Одна дома: классные секс-игрушки, чтобы развлечь себя в самоизоляции

Вадим Карасев

В связи с тем, что коронавирус с каждым днем ​​становится все более серьезной проблемой, растет число тех, кто предпочитает самоизолироваться (по-видимому, с запасами гречки, тушенки и туалетной бумаги). К счастью, секс-индустрия поддерживает нас в это непростое время. На прошлой неделе сайт Pornhub предоставил бесплатный премиум-контент всей Италии, где наиболее тяжелая ситуация с распространением вируса. Теперь Bellesa — компания по производству секс-игрушек, созданная женщинами — раздает бесплатные вибраторы (правда, только в Америке), а нью-йоркский стрип-клуб Die Happy Tonight запустил бесплатные сеансы виртуальных эротических танцев. NEWSTES.RU тоже составил гид по тому, как развлечь себя дома.

Секс-игрушки

Если вы живете не на отдаленном острове или посреди тайги, то, вероятно, заметили, что полки некоторых супермаркетов резко опустели. Но оказывается, что люди сметают не только консервы, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук, но и секс-игрушки.

Конечно, мы не ожидали роста продаж Womanizer из-за коронавируса. Этот вирус негативно сказывается на многих людях и компаниях, и мы также считаем его проблемой. Поэтому мы так удивлены статистикой. Из-за длительной изоляции дома, в одиночку или с партнером, люди ищут новые способы развлечь себя,

— объясняет Джоанна Риф, представитель марки девайсов для взрослых Womanizer.





В Канаде продажи выросли на все 135 процентов по сравнению с первоначальным прогнозом продаж. В Англии — лишь на 13 процентов (но опять же это может быть потому, что у большинства людей в Великобритании уже есть фаллоимитатор?). В Италии, которая в настоящее время полностью изолирована, продажи выросли на 60 процентов, а Китае — на 71 процент. Новозеландский секс-ретейлер Adult Toy Megastore тоже отметил всплеск продаж смазки и вибраторов. Увы, статистику по нашей стране никто не ведет.

Мы слышим от наших клиентов, что они запасаются батарейками и смазкой на случай, если застрянут дома надолго из-за самоизоляции. Наши клиенты сказали нам, что они не знакомятся через Tinder и не ходят на свидания, потому что беспокоятся за свое здоровье. Зато скупают секс-игрушки,

— отметил владелец одного из секс-шопов Никола Релф.





И, как выяснилось, правильно делают! Исследования показывают, что мастурбация укрепляет иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов в крови.

Мастурбация помогает создать подходящую среду для укрепления иммунной системы. Мои слова подтверждает исследование, проведенное департаментом медицинской психологии в Университетской клинике Эссена. Оно гласит, что сексуальное возбуждение и оргазм увеличивают количество лейкоцитов. Тем самым оргазмы помогают расслабить тело и успокоить разум. Это основа хорошего сна, а значит, у вас больше времени для отдыха. Отдых крайне важен для поддержания правильного функционирования иммунной системы. А при оргазме происходит всплеск дофамина, серотонина и окситоцина — все это гормоны хорошего самочувствия,

— объясняет доктор Дженнифер Ланда.





Итак, что же выбрать?

Коробочка сюрпризов We-Vibe Discover Gift Box (14 760 руб.)

К своему 10-летию компания We-Vibe выпустила специальный подарочный бокс. В наборе 10 коробочек, в каждой из них прячется игрушка, интимная косметика или аксессуар. Целых 10 дней (почти на время всего карантина хватит) можно открывать новые грани своей сексуальности и пополнять коллекцию необычными штуками. We-Vibe ерунды не сделает. Итак, что же там внутри: крошечная белая вибропуля We-Vibe Tango, обладающая мощностью во все 250 лошадиных сил, мягкая насадка для вибропули We-Vibe Dusk, которая превратит Tango в анальный стимулятор.





Парный вибратор We-Vibe Special Edition Couples Vibrator — для тех, кто вдвоем находится на карантине. В набор также входит вакуумный стимулятор Womanizer Starlet, шарик Кегеля (самое время прокачать мышцы тазового дна!), мягкая щекоталка с перьями (в крайнем случае развлечете ею кота), игральные кубики (да не простые, а эротические), шелковая лента, массажная свеча с запахом ванили, смазка на водной основе We-Vibe Lube (ну она-то всегда пригодится).





Минивибратор-шарик Tenga Iroha Temari (8 970 руб.)

Этот вибратор вдохновлен японской культурой, а именно темари. Это вид искусства, связанный с рукоделием, дословно название можно перевести как "ручной шарик". Такие поделки в виде узорчатых шаров из нитей и лоскутков кимоно издревле служили украшением дома.





Iroha Temari состоит из двух частей: подставки и выглядывающей из нее полусферы. Округлая часть вибратора имеет нежнейшую поверхность из силикона и особое покрытие, препятствующее оседанию пыли и загрязнению (протирать ее антисептиком необязательно).

Всего у шарика два режима и четыре силы интенсивности, которые управляются при помощи одной кнопки в основании подставки.

Вакуумный клиторальный стимулятор Cuddly Bird (6 570 руб.)

Эта пухлая птичка, кажется, в представлении не нуждается. Просто это самый мимимишный в мире вакуумный стимулятор и внешний вибратор. Он покрыт очень нежным силиконом, мягким, как зефирка, а внутри находится сильный моторчик.

В клювике находится вакуумный стимулятор, в котором также есть три режима. Живет Cuddly Bird и заряжается в клетке, которую можно использовать еще и как ночник. Птица бывает трех расцветок: лимонная, сиреневая и бирюзовая. Как говорится, ловите за хвост!





Силиконовая лампочка с вибрацией Gvibe Gbulb (3 290 руб.)

Вот уж действительно лампочка для светлых идей! Ее можно использовать не только для ласк сосков, клитора и промежности, но и при болях в спине (засиделись за ноутбуком, понимаем).

Гаджет, у которого шесть различных режимов вибрации, полностью водонепроницаем. Поэтому его смело можно использовать под струями воды в душе или в расслабляющей ванной. Пожалуй, единственный недостаток Gbulb — что она не светится в темноте. Но мы уверены, и без света вы сумеете справиться с поиском эрогенных зон.





Массажер We-Vibe Wand фиолетовый (13 970 руб.)

Гаджет, который до дрожи (в прямом смысле слова) напоминает культовый и самый продаваемый в мире гаджет для гарантированного оргазма Hitachi Magic Wand (впоследствии переименованный в Magic Wand Original).

В Wand сошлось все, что можно желать от массажера: он водонепроницаемый, беспроводный, перезаряжаемый и невероятно мощный. Самое главное, что гаджет работает дистанционно. Так что никакая эпидемия не помешает страсти.





С помощью приложения можно общаться со своим партнером с помощью текстового или видеочата прямо во время мастурбации. Либо отдать ему бразды правления — партнер сможет менять режимы, интенсивность и продолжительность вибраций.





Вибратор с пушистым хвостиком Shiri Zinn Minx (10 970 руб.)

Шири Зинн, английский дизайнер и выпускница школы моды Central Saint Martins, нашла себя в создании необычных эротических товаров. Вибратор Minx девушка придумала больше десяти лет назад, но он не потерял своей актуальности. Не просто так его обожают звезды. Говорят, именно его предпочитают Анджелина Джоли и Кейт Мосс, например.





Игрушка выглядит дорого-богато, как говорится. На ручке сверкают 12 кристаллов Swarovski, а хвост выполнен из перьев птицы марабу.

Дизайн, конечно, важная составляющая, но это не единственное, чем вибратор может приятно порадовать гламурную обладательницу. Диаметр у кончика небольшой, его удобно вводить и можно использовать для клиторальной стимуляции в том числе.

Вибратор анатомической формы Svakom Julie с пультом управления (5 670 руб.)

Перед вами одна из самых универсальных вещиц. Стимулятор Svakom Julie имеет анатомическую форму, которая отлично подходит для людей любого гендера. Женщина может использовать его для анальной стимуляции, а также как вибратор для точки G (для этого его нужно поместить во влагалище).

Мужчина же может испытать на себе не только анальную стимуляцию, но и массаж простаты. У этого симпатичного и гладкого малыша пять режимов вибрации и пять скоростей для каждой из них. Управлять им можно как при помощи кнопки, расположенной у основания, так и беспроводным пультом.





Секс по телефону

Лучше, чем секстинг, может быть только секс по телефону или скайпу. И что самое приятное — он абсолютно безопасен (просто не забудьте сначала протереть гаджет или ноутбук). Защитную маску, кстати, можно сменить на что-то более сексуальное. Самое главное, хотя бы на время секс-сеанса постарайтесь забыть про коронавирус и сфокусируйтесь на своем теле и вашем партнере.





Инициировать секс по телефону не должно быть страшно. Вы можете начать с отправки нескольких заводящих сообщений. Это поможет создать нужное настроение и разбудить воображение вашего партнера. А если в реальной жизни полового контакта еще не было, это отличная возможность "написать сценарий" вашего предстоящих ласк. Если от разговоров устали, можете стонать или просто слушать, как вы достигаете оргазма вместе. Кроме того, не бойтесь использовать секс-игрушки,

— говорит Том Терлоу, основатель Ricky.com, компании по производству секс-игрушек.





Как советует эксперт, зацикливаться на оргазмах не стоит. Секс по телефону сам по себе, с кульминацией или без нее, может сблизить вас с партнером.





В конце концов, секс по телефону — это общение и веселье. Он может стать идеальной сексуальной "закуской" перед вашим следующим свиданием в реальной жизни, которое наступит, когда карантин отменят. Тем более есть гаджеты для теледилдоники (так называют секс на расстоянии), которые можно использовать парам, находящимся на разных концах земли.





Если вы решили задействовать видео, не забудьте получить согласие у партнера.

Если вы записываете видео или пересылаете интимные фотографии, убедитесь, что у вас есть договоренности с партнером, что они не подлежат публикации или сохранению. Или, например, чтобы чувствовать себя более комфортно, делайте фотографии без изображения лица,

— говорит Кейт Мойл, эксперт по сексу из компании Lelo, производящей секс-игрушки.





Посмотреть порно про коронавирус (да, есть и такое)

Правило 34 — популярный мем о том, что в интернете существует порнографическая интерпретация на любую распространенную тему, — в действии! Формулировка "правила" такова: если это существует, то про это уже есть порно.

Вы удивитесь, но на Pornhub есть сотня порновидео с людьми в костюмах и защитных масках (с тегом COVID-19). Пользователи сети загружают ролики из Ухани и Северной Италии и вдохновляются вирусом, снимая видео для взрослых.





Хотя создание эротического контента на такую серьезную тему многим может показаться глупым и кощунственным, один из таких видеооператоров заявил, что это всего лишь беззаботный способ повысить осведомленность людей о вирусе.





Мы стремились сделать что-то, что отвлечет людей от ситуации, а не обидит. Мы также показываем, как правильно подобрать маску и как остановить распространение вируса,

— сказал один из пользователей Pornhub.



