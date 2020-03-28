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Около 100 сенаторов сдали тест на коронавирус

Около 100 сенаторов сдали тест на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Совете Федерации около 100 сенаторов прошли тестирование на коронавирус — все результаты отрицательные. Об этом сообщает глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает ТАСС.

«Около 100 сенаторов и часть сотрудников аппарата в четверг прошли тестирование на коронавирус в медпункте Совета Федерации — всего более 130 человек. Кроме того, часть сенаторов самостоятельно обращались в Центральную клиническую больницу или проходили тест в регионах. Все, кто прошел тестирование, получили отрицательный результат», — рассказал сенатор.

Однако Тимченко не смог уточнить точное число сенаторов, которые прошли тестирование на коронаиврус. Для тех, кто еще не сдал анализ, в понедельник в медпункте Совфеда будет организованно дополнительное тестирование.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тест на коронавирус. Она также сообщила, что прошла тестирование — результат оказался отрицательным.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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