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Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме

Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что сегодня ночью установила новый рекорд по числу подписчиков в этой соцсети. Теперь за ее страницей следят 20 миллионов пользователей.

"Это просто немыслимое количество. Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю", — написала Бузова. 

"У первой в России 20 миллионов", — говорит на видео друг исполнительницы Давид Манукян.


установила в конце января. Тогда у нее было 19,1 миллион последователей. Такого количества в России нет ни у кого из ее коллег по телевидению, сцене и Сети.

Вторым продолжает оставаться российский борец Хабиб Нурмагомедов. На него сейчас подписано 19,3 миллиона пользователей. Третье место у блогера Насти Ивлеевой — ее страницей интересуются 15 миллионов.

Абсолютный рекордсмен среди звезд — футболист Криштиану Роналду. У него 209,2 миллиона подписчика в соцсети.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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