Ольга Копосова – неудачи в любви, смерть близких и борьба с раком

Лидия Мартынова

Артистке не слишком везло в сердечных делах: ее первый возлюбленный умер, а муж — изменял. К сожалению, на этом черная полоса в жизни Ольги Копосовой не закончилась. Она сумела примириться с потерей родных и победила рак.

Благодаря персонажу Галины Рогозиной в 37 Ольга Копосова вознеслась на вершину славы, хотя уже и не мечтала об успешной карьере в кино. Долгое время актрисе доставались одни эпизоды, а до участия в сериале «След» главной для нее была роль жены и домохозяйки. В какой-то мере именно телефильм разрушил семью артистки…

28 марта звезда отмечает 50-летие, во что с трудом верится поклонникам: Копосова прекрасно выглядит, а за последний год еще и заметно похудела. И все это при том, что актриса пережила смерть близких и несколько курсов химиотерапии! Как же после стольких трагедий Ольге удалось начать все с чистого листа?

НЕЛЕГКИЙ СТАРТ

Ольга росла бок о бок с сестрой-близнецом Аней, однако с детства чувствовала, насколько они разные. Так, Анна тяжелее воспринимала напряженную обстановку в семье: мама была постоянно занята работой в дипломатическом корпусе и считала детей обузой.

«У меня нет к маме претензий, у нее была собственная трагедия: бабушка ее оставила, вышла заново замуж. Она не любила все эти нежности, возгласы, игры. А малыши ведь всегда кричат. Порой мама все же приходила к нам перед сном, и так не хотелось ее отпускать. Аня обижалась, стала из-за этого еще более замкнутой. Она всегда была не уверенным в себе человеком. Я же знала, чего хочу, будто все это забрала себе. А потом Аня застряла в церкви: убиралась, ставила свечки и как-то осталась там, объявила мне, что уходит в монастырь», — признавалась актриса.

Сестра Ольги Копосовой ушла в монастырь

Ольга не обижалась на родителей, когда они развелись, понимая, что отношения в семье давно были далеки от идеала. Будущая актриса жила личными интересами: играла в баскетбол, старательно училась. Знаковым событием в ее судьбе стало появление в спортивной школе ассистентов режиссера Самсона Самсонова.

«Я снялась в паре эпизодов в кино, но, к сожалению, мне так и не удалось поступить в театральный. Пошла в «Щуку», прочитала и спела, что знала, вышла на улицу. А что дальше-то? Мне говорят: «А вам сказали приходить?» — «Нет». — «Значит, все». И у меня ком в горле», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека».

В итоге Копосова поступила на вокальное отделение музыкального колледжа, а вновь вернулась к кинематографу в конце 80-х. Работа нередко становилась предметом споров актрисы с родителями: в драме «Закон» она снялась обнаженной, что вызвало резкое осуждение матери. Зато в картине «Казино» Ольга впервые примерила погоны, еще не подозревая, что через много лет ее будут ассоциировать с полковником вымышленной спецслужбы.

Коллеги полагали, что актрисе симпатизирует Армен Джигарханян, но она неоднократно опровергала грязные слухи. А на съемочной площадке комедии «Барханов и его телохранитель» у Копосовой едва не завязался роман с Всеволодом Шиловским. «Он даже звал меня куда-то на свидания, но ничего серьезного, нет», — поясняла Ольга.

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Все это оказалось лишь прологом — второстепенные роли, приписанные романы. Главные события, изменившие жизнь навсегда, ожидали Ольгу Копосову впереди.

ЛЮБОВНЫЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

В подростковом возрасте Копосова была нескладной и считала себя «гадким утенком», но в юности она превратилась в статную высокую девушку, вслед которой оборачивались прохожие. На нее часто обращали внимание кавалеры постарше, да и сама актриса в итоге влюбилась в мужчину в возрасте. С югославом Михайло и его сыном она случайно познакомилась в метро.

«Как-то так спокойно свой номер оставила. Но Михайло был уверен, что нашел невесту для сына, а тот для меня был слишком молод: такой юнец, увалень. А вот у Михайло я всегда училась чему-то новому, этого не объяснить. Так глубоко я никого не любила. Мы начали общаться, встречаться, потом он уехал к себе домой. Я жила его ежедневными звонками. Это мука, знать о невозможности быть вместе», — откровенничала актриса.

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Спустя какое-то время Михайло серьезно заболел. По телефону мужчина сообщил возлюбленной, что находится в больнице, и прогнозы неутешительны. Когда в жизни Копосовой уже появился бизнесмен Владлен Горелик, ей сообщили о смерти югослава.

«Это было горе и освобождение одновременно, ведь я ни с кем здесь не могла наладить отношения, понимая, что он есть, пусть и где-то в другой стране», — отмечала Ольга.

Копосовой было 27, она уже хотела замуж и, встретив Владлена, поняла, что перед ней — подходящий кандидат. Они познакомились в апреле, а поженились уже в сентябре. «Он был надежным, решал проблемы, я чувствовала себя как за каменной стеной. И какие-то моменты неуважения стирались… Он словно соревновался со мной», — признавалась актриса.

Поначалу Ольга старалась быть идеальной женой: вела хозяйство, прислушивалась к мужу. Затем у супругов родился сын Глеб, и Копосова посвятила себя воспитанию ребенка. Брак дал трещину, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — назрело недовольство бытом, а тут еще и навалились проблемы на работе. Мужчина ушел из дома, но позднее вернулся и попытался наладить отношения с избранницей.

«Начался волшебный, воздушный период, новый этап. Тут свекровь сказала мне, что готова сидеть с внуком, мол, ищи работу. Мне было уже 37. В сериале «След» я пробовалась на роль патологоанатома», — вспоминала Ольга.

В итоге Копосовой дали роль Рогозиной, и сперва муж обрадовался, что она будет прилично зарабатывать и делать вклад в семейный бюджет. Но вскоре вдохновленность супруги работой начала раздражать бизнесмена. «След» дал мне самодостаточность, независимость. А он говорил: «Ты здесь не Рогозина, хватит». Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — отмечала Ольга.

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Но не успехи Копосовой поставили точку в ее отношениях с мужем. Однажды актриса услышала разговор супруга по телефону: «Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья», — грубо заявил Владлен любовнице. Ольга почувствовала к нему отвращение, не смирилась с изменой и подала на развод.

ТРАГЕДИИ

Столько раз в сериале «След» Ольга Копосова оказывалась на опознании в морге, но могла ли подумать, что подобное возможно в реальности? В 2008-м мама актрисы погибла под колесами поезда, переходя железнодорожные пути. «Мне позвонили и сообщили, что поезд сбил человека, и его не могут опознать. Я позвонила лучшему другу Володе Ташлыкову, спросила, что же делать... Ты постоянно проигрываешь смерть в голове, снимаясь в криминальном сериале, это помогло мне в морге, сестре было гораздо хуже. А ведь мы с мамой в последнее время так сблизились, говорили на тему каких-то чувств…» — описывала артистка.

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В 2012-м после долгой болезни у актрисы умер и отец. В то время звезда кино уже знала о собственном серьезном диагнозе: раке молочной железы. До последнего она скрывала от папы, что борется с недугом.

«Когда мы расстались с Владленом, Володя Ташлыков оказался рядом, он меня очень любит. У нас с ним одно время были какие-то такие отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — рассказывала Ольга о непростом периоде жизни.

Копосова перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. У нее выпали волосы, потом — брови и ресницы, так что сниматься пришлось в парике. «Владлен тогда сказал, что сделает все, что понадобится. Но я была уверена, что выкарабкаюсь, не сомневалась ни секунды», — уверяла актриса.

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К счастью, после курса лечения у артистки настал период ремиссии. «Во избежание рецидива до конца дней должна принимать таблетки, которые сдерживают деятельность гормонов. Естественно, метаболизм замедляется. В какой-то момент стала поправляться, списывала все на медикаменты, а потом случайно наткнулась на страничку одного блогера в Интернете. Мужчина здорово мотивировал на то, чтобы начать вести правильный образ жизни. Воодушевилась и избавилась от вредных привычек: алкоголя, курения. Забыла о мучном и сладком. За шесть месяцев сбросила 12 килограммов и придерживаюсь данной системы до сих пор. В итоге хорошо себя чувствую, да еще и работаю по 12 часов пять дней в неделю», — делилась звезда со «СтарХитом».

Сейчас актриса довольна жизнью и не мечтает о глобальных переменах. Поклонникам остается только восхищаться смелостью и оптимизмом артистки, выдержавшей столько испытаний, и, конечно, ее внешностью: Ольга — противница пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст. С этим зрители могут не согласиться. «Улыбка омолаживает — выглядите просто прекрасно»; «Спасибо за ваш пример, безумно талантливая и вечно молодая женщина», — хвалят кумира подписчики.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, личный архив, Instagram.com, кадр из фильма «Барханов и его телохранитель», кадр из сериала «След»

