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Онкодиспансер окружила полиция: в Виннице переполох из-за коронавируса у врача

Онкодиспансер окружила полиция: в Виннице переполох из-за коронавируса у врача

В Виннице из-за коронавируса введены строжайшие меры: сначала на карантин пришлось закрыть роддом № 2 ввиду заболевания медсестры. Теперь карантин введен в областном онкодиспансере — там заболел специалист-уролог.

Как сообщает ТСН, 27 марта, после того как стало известно о диагнозе врача, Подольский региональный центр онкологии окружила полиция. Кордон был установлен, чтобы онкодиспансер не смогли покинуть потенциальные переносчики коронавируса.

Инфекционистам предстоит проверить всех врачей, пациентов и посетителей урологического отделения, с которыми мог контактировать заболевший врач.

Напомним, по последним данным, в Винницкой области подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — в областном центре. Еще 66 образцов биоматериалов в очереди на проверку.

Случаи заражения коронавирусом среди медработников зарегистрированы в Тернопольской области. Заболели медсестры, врачи и санитарки в райцентре Монастыриска и в районе. А в Кременчуге пришлось закрыть на карантин отделение пульмонологии и отпустить на карантин 19 его сотрудников.

Фото vinnitsaok.com.ua

# Украина
По материалам: fakty.ua

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