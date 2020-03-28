Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: @kasyan_svetlana

Российская оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ее мужа, главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

По его словам, у Касьян «двустороннее воспаление легких». Севастьянов рассказал, что получил письмо с поддержкой от Папы Римского Франциска, который не раз высоко отзывался об исполнительском мастерстве оперной певицы.

Касьян подхватила вирус в храме, где общалась с другими прихожанами, один из которых оказался заражен, рассказал собеседник агентства. Севастьянов призвал всех остаться в дома и «молиться в кругу семьи».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 585 тысяч случаев заражения, из них 129,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 1036 случаях заражения, выявленных в России.