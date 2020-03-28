От идеальной инстаграм-картинки до рехаба: как развивались отношения Джигана и Оксаны Самойловой

Вадим Карасев

В последние несколько недель об этой паре говорили, кажется, даже те, кто не слышал ни одного трека Джигана. В начале марта рэпер стал очень странно вести себя в инстаграме, а вслед за этим — рехаб, слухи о домашнем насилии и неминуемом разводе. В соцсетях шутили: кому теперь интересен курс доллара, когда непонятно, что творится в семье Джигана и Оксаны Самойловой?! Вспоминаем, как развивались отношения пары, и пытаемся понять, что происходит в них сейчас.

2008 год

Денис Устименко-Вайнштейн (так на самом деле зовут рэпера) встретил свою будущую жену Оксану Самойлову в ночном клубе. К тому времени он уже успел заключить контракт с лейблом Black Star, но особой популярности, как и собственных хитов, пока не имел.

По словам Джигана, у них с Оксаной была буквально любовь с первого взгляда, и уже через несколько дней он предложил девушке вместе улететь в отпуск. Самойлова после недолгих раздумий согласилась. Как говорит жена рэпера, он красиво за ней ухаживал, этим и покорил.





Пашу с подругой, Тимати и Алена Шишкова, Джиган и Оксана Самойлова

Кстати, в прессе и соцсетях уже несколько лет фигурирует фотография, где рэпер запечатлен в джакузи в компании обнаженной Оксаны и... еще одной девушки. Судя по всему, фото сделано как раз примерно в то время, когда состоялось знакомство. Некоторые издания из-за этого снимка открыто назвали Самойлову эскортницей, писали, что девушка завела настолько стремительный роман с рэпером из корыстных целей.





Впрочем, ходят и другие слухи:

Джиган в те времена ездил на "лансере", колол губы и не стоил 1/4 шиншилловой шубы Самойловой,

— пишет телеграм-канал "Бабская курилка".





27 июля 2011 года

Появилась на свет старшая дочка пары Ариела. Роды проходили в обычном московском роддоме. По словам Оксаны, в те годы они совсем не шиковали и жили в съемной однушке, где "даже не было кровати":

Мы вообще нищие были,

— писала она, отвечая на вопросы фолловеров.





Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой — Ариела













12 декабря 2012 года

Денис и Оксана сыграли свадьбу, выбрав красивую дату: 12.12.12. На торжество позвали только близких друзей. Платье Оксана сшила себе сама — говорит, что не нашла платья мечты в магазинах. Джиган рассказывает:

Я решил не заморачиваться на одежде, обошелся без пиджаков, галстуков: на мне были белая рубашка и черные брюки. Показательные выступления из нашей свадьбы решили не устраивать — собрались узким кругом родственников и друзей и отметили это событие.





Джиган и Оксана Самойлова с дочерью в день свадьбы

3 сентября 2014 года

Родилась Лея — средняя дочь рэпера и его жены. На этот раз Оксана рожала уже в элитном медицинском центре "Лапино". Семья к тому моменту переехала в пентхаус в центре Москвы. Все это благодаря тому, что Джиган стал довольно известен в мире шоу-бизнеса и выпустил несколько хитов, в том числе вместе с Юлией Савичевой, Жанной Фриске, Анной Седоковой.









Уже через месяц после рождения дочки Джиган говорил в интервью для WomanHit, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом:

Дети — это большое счастье, поэтому чем их будет больше, тем лучше. И не важно, какого пола. После рождения двух дочерей многие журналисты спрашивают — теперь, наверное, сына хотите? А я отвечаю — я хочу еще ребенка. Как Бог даст.





Джиган с дочерью Леей





Оксана тоже говорила журналистам, что нашла в материнстве свое призвание и очень хочет, чтобы их семья стала еще больше.





Кстати, Лея — любимица многочисленных подписчиков аккаунта Самойловой. Девочка самая непоседливая и непосредственная из детей пары, потому видео с ее участием пользуются большой популярностью у фолловеров.













27 апреля 2017 года

Семейство Джигана еще расширилось — у них с Оксаной снова родилась девочка. Родители назвали дочку Майей.









Рэпер и его жена с радостью демонстрировали семейные фото на своих страницах, что продолжают делать и сейчас.

















У Оксаны инстаграм-аккаунт вообще посвящен исключительно семье и детям. При этом жена рэпера позиционирует себя как бизнесвумен: у нее собственный бренд одежды, косметологическая клиника, система тренировок и питания, а также агентство по подбору нянь.

Интересно, что Самойлова в соцсетях гораздо популярнее Джигана: фолловеров у нее больше на целых семь миллионов.





Июль 2018 года

Оксана Самойлова разоткровенничалась с подписчиками в инстаграме, сообщив, что муж давно уже не разрешает ей видеться с подругами и посещать без него рестораны:

Он абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только), в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая (сидящая в ресторане и т. д.) сама по себе/с подругами.









По словам Самойловой, поначалу ее не устраивало такое положение вещей, и она пыталась протестовать, но потом пересмотрела свои взгляды на жизнь, "все взвесила и покорилась":

Я четко знала, что хочу быть с будущим мужем, понимала, что все мои "подруги" — это временно, осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте, подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки.

В этом же посте Оксана высказала свое сожаление по поводу того, что "женщины не чувствуют своего женского начала", и посоветовала всем девушкам учиться "быть за мужем".





Разумеется, мнения комментаторов по этому поводу разделились: одни хвалили Самойлову за преданность семье, другие обвиняли в отсутствии гордости.

Громкие слова супруги рэпера спровоцировали новую, уже не первую волну слухов о поведении самого Джигана. Некоторые из комментаторов уверяли, что Денис изменяет жене и якобы ни для кого из столичной тусовки это не секрет.





Сам рэпер в интервью порталу WomanHit уверял:

Наш брак и отношения построены на доверии, поэтому в нашей семье никто никого не ревнует, да и поводов для ревности мы не даем.

Оксана тоже в своих интервью всегда подчеркивает, как важно в семейной жизни доверять своему партнеру. При этом она упоминала у себя на странице, что ее муж болезненно ревнив.





Август 2019 года

Оксана Самойлова снова делилась с подписчиками размышлениями о счастливой семейной жизни — на этот раз говорила, что летать в отпуск по отдельности для их семьи неприемлемо:

Больше того, мы никогда в жизни не полетим даже разными рейсами — это тоже жесточайшее табу. Даже вариант, что один прилетит на два дня позже другого, не рассматривается в принципе.





И опять не обошлось без ироничной реакции на слова Самойловой. Телеграм-канал "Небожена" ответил на это откровение рассказом про признания некой "бэк-вокалистки Джигана", поведавшей, что "на гастролях он ни в чем себе не отказывает и предается чувственному гедонизму во всех его формах".





Октябрь 2019 года

Пошли слухи, что Самойлова снова беременна. Вскоре она сама подтвердила эти разговоры — опубликовала фото, которое подписала:

Сами в шоке.









Январь 2020 года

Семейство в полном составе улетело в США ожидать появления на свет четвертого ребенка. Кстати, уже тогда в сторис у Дениса то и дело проскальзывали кадры с подозрительными веществами. Телеграм-канал "Только никому" сообщал:

Джиган в Майами на полнейшем релаксе и всегда с улыбкой — местные травы улучшают его настроение.









Ариела, Лея, Майя

18 февраля 2020 года

В семье родился долгожданный сын. Мальчик появился на свет в Майами, его назвали Давидом. Джиган присутствовал при родах (как оказалось, он лично "контролировал" процесс появления на свет всех своих детей).

Вообще, он очень четко контролирует всю мою беременную жизнь. Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих,

— рассказывала Оксана фолловерам.





Джиган и Оксана Самойлова с новорожденным сыном





Уже после того, как Давид родился, Самойлова опубликовало видео, которое растрогало поклонников: кадры из клиники, когда пара узнает, что у них наконец будет сын:

Понять, какие чувства мы испытали, наверное, смогут только родители трех девочек или троих мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. И даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он — наш сыночек.





Сын Джигана и Оксаны Самойловой — Давид

Март 2020 года

Казалось бы, счастливое событие должно было еще больше сплотить идеальную на вид семью, но поклонники заподозрили неладное. Вскоре после рождения сына Джиган стал выходить в прямые эфиры в инстаграме в не совсем адекватном состоянии: нецензурно выражался, был слишком эмоционален и не мог толком объяснить, что привело его в такое возбуждение. Было очень похоже на то, что Денис находится под действием алкоголя или чего-то посерьезнее. Как предположила пресса, пока жена восстанавливалась после родов, счастливый отец чересчур активно отмечал рождение четвертого ребенка.





Джиган и Оксана Самойлова с детьми





Поведение Джигана становилось все более странным: дошло до того, что исполнитель выражался матом при детях и просил дочь принести ему пива. Закончилось все тем, что многодетный папаша оказался в клинике. Журналисты быстро догадались по фото и видео из его аккаунта, что Джиган находится в элитном рехабе в Майами, где оказывают помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью.

Интересно, что и пребывая в клинике, Денис не переставал общаться с публикой в соцсетях, а также лайкать фото полуобнаженных моделей, что тоже не укрылось от внимания прессы.









Но с особым рвением Джиган признавался в любви жене, выкладывая ее фотографии:

Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно, навечно!!! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!

— писал рэпер.

Однако Оксана хранила молчание. Все, что она написала в эти дни, было:

Я просто не хочу просыпаться в этот мир.





Оксана Самойлова с сыном

Такое заявление от обычно позитивной и жизнерадостной Самойловой очень напугало ее фолловеров, которые начали сокрушаться: идеальная инстаграм-картинка стала рушиться на глазах.

Пошли слухи, что рэпер поднял руку на жену, и это грозит ему не только разводом, но и лишением родительских прав. Телеграм-канал "Антиглянец" делился собственным инсайдом:

Джиган вообще не наш герой, и тот факт, что он давно изменяет жене, знает, пожалуй, вся Москва... Новость, что недорэпер злоупотребляет запрещенными веществами, — тоже, простите, давно не новость. Но компетентные источники говорят, что перед тем, как слечь в рехаб, многодетный отец-молодец избил Оксану, — и вот тут мы уже не можем пройти мимо... Грядет развод, и, наверное, это лучшее, что может случиться с парой, учитывая все обстоятельства.

14 марта 2020 года

Через неделю после срыва Джигана Оксана наконец прокомментировала происходящее:

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживание.





Отметим, что сопереживающих оказалось немало: за несколько дней аудитория Самойловой в инстаграме увеличилась примерно на 800 тысяч человек.

В середине марта Джиган выписался из рехаба и сразу поспешил к семье, чтобы проводить время с новорожденным Давидом. Правда, вел себя исполнитель по-прежнему странно: к примеру, его подписчики так до конца и не поняли, почему он назвал себя крестным собственного сына.





Джиган с сыном





22 марта 2020 года

Семейство вернулось в Москву. После прилета Джиган отправился на студию записывать новые треки, а Оксана занята детьми. От глаз внимательных фолловеров не укрылся тот факт, что Самойлова сняла обручальное кольцо (Денис свое, наоборот, только недавно стал постоянно носить).

Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых,

— написала жена рэпера.









Солидарны с Оксаной и надеемся, что как бы ни развивались события в семье дальше, взрослые конфликты и недопонимания никак не коснутся детей пары.