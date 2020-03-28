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Отделение пульмонологии в Кременчуге закрывается: врачи ушли в самоизоляцию

Отделение пульмонологии в Кременчуге закрывается: врачи ушли в самоизоляцию

28 марта на Полтавщине подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Больной 69 лет. И до того, как три дня назад ее изолировали в бокс больницы интенсивного лечения «Кременчугская», она некоторое время лежала в общей палате с пациентками пульмонологического отделения 1-й городской больницы.

Теперь, после установления точного диагноза, все 19 сотрудников пульмонологического отделения ушли на две недели в самоизоляцию, в связи с чем отделение закроют.

Больных, которые находились вместе с зараженной коронавирусом женщиной, сначала протестируют. Затем либо отправят долечиваться домой в условиях самоизоляции (если анализы будут негативными), либо переведут в подготовленные боксы инфекционной больницы (если анализы окажутся положительными). Под подозрение попадают также врачи инфекционного отделения больницы «Кременчугская», где больная лечилась до того, как ее госпитализировали в отделение пульмонологии. А оттуда она ездила общественным транспортом на рентген в поликлинику ПАТ «Укртатнефть»… В общем, пока даже сложно сказать, скольким людям женщина, кстати, медик по профессии, могла передать коварный вирус.

Об этом сегодня, 28 марта, шла речь на заседании короновирусного штаба, сообщает местное издание «Програма плюс».

Состояние женщины с СOVID-19 удовлетворительное, на данный момент необходимости в кислородной терапии нет.

Кстати, у ее дочери, которая недавно вернулась из Польши и которую поначалу все считали переносчиком вируса, болезнь не обнаружена, но она будет находиться в самоизоляции дома. Специальная бригада провела дезинфекцию квартиры и подъезда, где проживают мать с дочерью, а также лечебных учреждений, где находилась инфицированная.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию утро, 28 марта, в числе заразившихся коронавирусом 7 врачей, 8 медсестер и 6 санитарок.

Фото — Виталий Малецкий, Facebook

# Украина
По материалам: fakty.ua

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