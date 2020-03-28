Памфилова призвала россиян остаться дома

Вадим Карасев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала всех россиян остаться дома, соответствующая публикация появилась на странице ЦИК в Instagram, сообщает РИА Новости.

На фото председатель Центризбиркома стоит на садовом участке и держит табличку с надписью #ОстаньсяДома.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

