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Памфилова призвала россиян остаться дома

Памфилова призвала россиян остаться дома

Председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала всех россиян остаться дома, соответствующая публикация появилась на странице ЦИК в Instagram, сообщает РИА Новости.

На фото председатель Центризбиркома стоит на садовом участке и держит табличку с надписью #ОстаньсяДома.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

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По материалам: uposters.ru

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