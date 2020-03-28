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Пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сок

Пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сокФото: Globballookpress.com

В марте фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на 20 процентов. Это происходит на фоне пандемии коронавируса, передает «Би-би-си». Агентство называет их лучшими активами в текущем году.

Одновременно с ростом спроса падает предложение, поскольку у производителей из-за вводимых транспортных ограничений появились трудности с перевозками. В будущем стоимость доставки и цены также могут возрасти.

«Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолетов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки», — объяснил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

По последним данным, в России зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19. Большинство инфицированных — в Москве. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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