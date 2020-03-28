Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавирусаФото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса во время торжественного обращения к «Граду и миру» («Urbi et Orbi»). Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик выступил на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане.

Площадь святого Петра и ватиканские музеи закрыты для посетителей из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии. Массовые мероприятия, в том числе церковные службы, запрещены. Пасхальная месса, в которой будет участвовать Папа Римский, пройдет в пустом храме.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 586 тысяч случаев заражения, из них 130,8 тысячи закончились выздоровлением пациента.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минфин разъяснил работу системы госзакупок в нерабочую неделю
Минфин разъяснил работу системы госзакупок в нерабочую неделю
Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан нарциссом
Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан
В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Что смотреть онлайн 28 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 28 марта. Расписание трансляций
Врач Аделины Сотниковой: «Ей удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами»
Врач Аделины Сотниковой: «Ей удалили две грыжи, диски между
63-летний Акунин рассказал, как переносит коронавирус
63-летний Акунин рассказал, как переносит коронавирус
В Британии вслед за Джонсоном коронавирус подхватил министр здравоохранения
В Британии вслед за Джонсоном коронавирус подхватил министр
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время беременности
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Папа Римский Франциск помолился за Украину
Папа римский отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане
Папа Римский посетит пострадавшие от землетрясения районы Италии
Папа Римский в рождественском послании говорил об ИГ