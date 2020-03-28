Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы

Лидия Мартынова

Запутанные отношения певца Данко с женщинами уже несколько лет не дают покоя СМИ и его поклонникам. Артиста называют бабником и приписывают внебрачных детей, а у него растут две родных дочери.

Олеся Сазыкина уже несколько недель обивает пороги различных шоу и программ на федеральных каналах — ранее она утверждала, что отцом ее ребенка является солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Якобы с певцом она встречалась несколько недель, после чего забеременела и родила сына — но ДНК-тест подтвердил, что это не правда.

Теперь же концертный директор звезд говорит, что папой сына Германа является певец Данко. С 51-летним исполнителем хита «Мой малыш» Олеся сотрудничала еще в 2000-х годах, после чего у них закрутился страстный роман: мужчина красиво ухаживал, дарил цветы и проявлял заботу. Правда, не только по отношению к Олесе.

«Как-то он меня спросил, почему я такая бледная? Я прилетела в Москву, сходила к врачу и узнала, что беременна. Он такой ходячий секс. Воняет сексом, вот как это сказать правильно?» — сказала женщина о бывшем партнере.

Олеся терпела выходки артиста, который не пропускал ни одной юбки. «Его все время в шоу-бизнесе считали бабником», — заявляет бывший директор. Но при этом, по ее словам, она решила родить ребенка, потому что всегда хотела сына.

Певец Данко, в свою очередь, знал о том, что у него есть предполагаемый сын и даже старался уделять внимание мальчику, правда, удавалось сделать это редко, учитывая загруженный график музыканта.

«Ты же сказала, что это как бы сын. Я поэтому помогал малышу», — заявил певец.

Все эти годы артист платил алименты, потому что считал себя обязанным делать это в сложившейся ситуации: «Я давно участвую, денежки присылал периодически». Теперь же, когда Олеся рассказала всей России, что отцом ребенка может быть не он, Данко сильно обиделся и решил разобраться в ситуации.

В эфире телепередачи «Светская хроника» музыкант пообщался с Сазыкиной и сказал, что хочет сдать ДНК-тест на отцовство, потому что думает, что все эти годы женщина обманывала его.

«Я же теперь как лох, получается? Если это все не правда, вернешь на базу денежки? Я по отношении к тебе красиво повел, а вот ты вела себя по-хамски», — сказал Данко.

Олеся, судя по всему, и сама точно не уверена, кто является отцом ее ребенка, потому что в свое время она сотрудничала и с «Иванушками», и Данко, и «Руки Вверх» и даже с Павлом Буре. Но связывали ли ее романтические отношения с кем-то еще, она не уточнила.

Фото: Legion-Media, стоп-кадр из программы «Светские хроники»