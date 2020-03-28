ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Анастасия Иванова

Пенсионный фонд России принял решение раньше срока отправить людям положенные им в апреле пенсии и пособия. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что деньги уже перечислены, в том числе раньше средства к 75-летию Победы получат и ветераны Великой Отечественной войны.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей. 26 марта средства направлены «Почте России» и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель», — сказали в Фонде.