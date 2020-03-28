ПФР досрочно перевел деньги на выплату пенсий за апрель

Вадим Карасев

В связи с вынужденными недельными выходными Пенсионный фонд России досрочно перевел деньги банкам и «Почте России» для выплат апрельских пенсий, передает Интерфакс. Сумма досрочного финансирования составляет 470 миллиардов рублей.

В ведомстве уточнили, что все кредитные организации и «Почта России» 26 и 27 марта получили необходимые средства для выплат пенсий гражданам, право на пенсию которых наступает с 30 марта по 12 апреля. В 450 миллиардов рублей вошли 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба ПФР.

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В правительстве напомнили, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на индексацию социальных пенсий и пособий по инвалидности в апреле 2020 года.