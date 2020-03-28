Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой

Лидия Мартынова

Движение Польши к авторитарной форме правления в условиях пандемии обозначилось еще более выпукло. Ночью, 28 марта, Сейм принял поправки к Избирательному кодексу. Основная цель и задача правящей партии — провести выборы 10 мая. Как представляется, несмотря на призывы экспертов, для Ярослава Качиньского безопасность, здоровье и жизнь сограждан вопрос второстепенный.

Принятые поправки предоставляют возможность принять участие в выборах дистанционно. Можно это сделать через уполномоченное лицо, либо путем письменного голосования. Такие дополнительные возможности, в соответствии с законопроектом, получат граждане, находящиеся на карантине, в изоляции и все те, которым до дня выборов исполнилось 60 лет.

В связи с коронавирусом в Польше было введено «эпидемиологическое положение». Такой режим не прописан в Конституции, которая предусматривает всего три вида ЧП — военное положение, чрезвычайное положение и положение на случай стихийных бедствий. В соответствии с основным законом, введение ЧП — единственная возможность перенести выборы на более поздний срок. Принятие закона об эпидемиологической угрозе такой возможности не предоставляет. Однако, польское руководство, по сути дела, ввело ЧП, не используя официально этого понятия. Действующие ограничения касаются всех сфер жизни, особенно общественной. Итак, запрещаются публичные мероприятия, а даже встречи более чем 2 человек. Ограничены возможности находиться в публичном пространстве и передвигаться по территории страны. В итоге, многие юристы утверждают, что правительство по сути ввело ЧП без его официального объявления. Этот факт вызывает, конечно, многие вопросы по поводу несоответствия с нормативной и законодательной базой, но, тем не менее, из-за страха перед коронавирусом он пока не стал поводом для протестов.

Однако, если рассматривать существующие условия с точки зрения избирательной кампании, легко можно прийти к обоснованному выводу, что возможности агитации у кандидатов практически нет. Про митинги с избирателями можно забыть, также как и про дебаты кандидатов в студии. Осталась возможность использования социальных сетей и видео трансляции сидящих на самоизоляции политиков, но этого далеко недостаточно, учитывая технологические ограничения целых социальных групп, в основном пожилых людей. Во многих регионах единственным доступным информационным ресурсом является государственное телевидение и электронные СМИ, принадлежащие корпорации медиамагната и близкого к правящей партии священника Тадеуша Рыдзика. Прекращается дистрибуция газет, тираж которых, по словам многих главных редакторов, упал на 75%. Кандидаты оппозиции заперты дома, в то время как действующий глава государства Анджей Дуда ежедневно проводит встречи по всей стране, создавая образ компетентного и смелого борца с эпидемией.

Также в нынешних условиях сложно представить решение организационных вопросов, связанных с выборами. Для организации голосования необходимо учредить участковые и другие территориальные избирательные комиссии. В общей сложности, для этого необходимо привлечь к избирательному процессу примерно 200 тыс. человек. Всех заинтересованных надо обучить, собирая их в районных центрах. Дистанционное обучение в силу объективных причин нереально. Далее, нужно провести процедуры, связанные с регистрацией избирателей, желающих проголосовать дистанционно, что создает необходимость возобновления работы перешедших на «удаленку» учреждений.

28 марта работающий в чрезвычайном режиме парламент принял упомянутые поправки. Решение добавить изменения в Избирательный кодекс к пакету законопроектов создающих антикризисные меры было принято Качиньским в последний момент. Ранее сообщалось о тем, что вице-премьер Ярослав Говин допускает возможность переноса президентских выборов на 2021 год. Утечка из Минздрава гласила, что данное ведомство тоже будет рекомендовать перенос выборов.

В соответствии с решением Конституционного суда, изменения Избирательного кодекса можно ввести не позднее, чем за шесть месяцев до дня голосования. Представители парламентского большинства утверждают, что это не касается технических изменений. Однако, стоит напомнить, что еще в 2016 году именно они внесли поправки, отменяющие письменное голосование, ссылаясь на то, что оно чревато потенциальными фальсификациями.

Основная электоральная база партии Качиньского — люди пенсионного возраста, которым как раз поправки предоставят возможность голосовать. Остальные вряд решатся идти на избирательный участок. Правящие элиты застраховались еще и на случай отказа оппозиции от участия в предвыборной гонке. В соответствии с законом, выборы могут состоятся, если в них примут участие как минимум два кандидата. Как только в рядах оппозиции начали обсуждать вопрос снятия кандидатур, партия Качиньского решила зарегистрировать бывшего депутата, предпринимателя Марека Якубяка, который — не имея никаких организационных структур и штаба — неожиданно сумел собрать более 100 тыс. необходимых подписей.

Качиньский, будучи опытным политическим игроком, решил провести выборы в мае, осознавая, что это последний шанс сохранить пост президента для полностью подконтрольного правящей партии Анджея Дуды. Если выборы не состоятся в мае, остается конечно вариант изменении конституционного строя, но это намного сложнее. Проведение выборов осенью или в 2021 году, учитывая предсказуемые последствия эпидемии в виде глубочайшего экономического кризиса, точно обернется для «Права и справедливости» болезненным поражением. У Качиньского нет времени.

Профессор Анджей Цолл, бывший глава Государственной избирательной комиссии и председатель Конституционного суда Польши заявил, что не намерен принимать участие в голосовании. «Не могу считать легитимными выборы главы государства в таких обстоятельствах» — добавил он. Однако политические решения в Польше, несмотря на степень их легитимности, принимает Ярослав Качиньский.

Матеуш Пискорский