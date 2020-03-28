После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея Рожкова

Алексей Вольцев

Артист с блеском перевоплощался на сцене в уморительную бабушку и сварливую тещу и стал одним из самых популярных участников «Уральских пельменей». Поклонники гадают, почему Андрей Рожков создал проект с Вячеславом Мясниковым и отделился от коллектива.

Андрей Рожков прославился как капитан «Уральских пельменей», который привел команду к триумфу в Высшей лиге КВН. Новым витком творчества коллектива стал одноименный телепроект, полюбившийся зрителям по всей стране. В последние же годы поклонники переживают за судьбу шоу: многие участники ушли в свободное плавание и занялись собственными программами.

Исключением не стал и Рожков: с 2018-го он объединился с Вячеславом Мясниковым в тандем «Ваши пельмени», а с остальными членами коллектива выступал только в рамках телепередачи. Почему же дуэт «откололся» от команды, принесшей ему международный успех? Надоело делить славу и деньги с коллегами, возросли амбиции, захотелось нового опыта — публика так и не определилась с основной версией случившегося.

28 марта Андрею Рожкову исполняется 49, но он по-прежнему остается для зрителей человеком без возраста, который может сыграть и ребенка, и старушку. В день рождения артиста вспоминаем его творческую и любовную биографию.

НА ПИКЕ СЛАВЫ

Будущий артист появился на свет в Свердловске в семье, не связанной с миром искусства. Тем не менее Рожков отмечал, что у его родителей всегда было прекрасное чувство юмора.

Андрей не сразу определился с призванием, круг его интересов отличался широтой: борьба, самбо, кружок юных техников. По окончании школы выпускник поступил в Уральский политех, где учился на инженера-сварщика. Работать по профессии ему было не суждено — затянула веселая жизнь студенческого стройотряда «Горизонт».

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Все решилось в 1993-м, когда в спортивном лагере «Радуга» Рожков с товарищами придумал номер для юмористического вечера. Публика встретила выступление громкими овациями, и новоиспеченные артисты задумались о создании собственной команды КВН.

«Дело в том, что, когда я закончил институт, ситуация в стране была, мягко говоря, не ахти. Устроиться получилось в другую область — некоторое время поработал строителем. А потом оказался в мире КВН. Но если в моей жизни произойдет какой-то переворот, пойду сварщиком работать!» — отмечал комик.

Команду юмористы назвали «Уральские пельмени» — в честь дорогого ресторана, в который грезил попасть Андрей. Вместе с ним в первом составе оказались Дмитрий Брекоткин и Сергей Ершов. Спустя два года Рожков стал капитаном коллектива: не только за искрометные шутки и яркие сценические образы, но и за блестящие организаторские способности. Пять лет подряд екатеринбуржцы играли в Высшей лиге, а в 2000-м закрепили за собой негласный титул «Последних чемпионов ХХ века».

С 2009-го коллектив начал функционировать как отдельное творческое объединение, и появился телепроект «Уральские пельмени». Кроме того, Рожков выступал в шоу «Южное Бутово» и Comedy Club, писал сценарии к «Большой разнице», вел передачу «Ты смешной!». Зрители оценили образ студента Урюпинского института, воплощенный Андреем в сериале «Вне родных квадратных метров». 20-летний юбилей его команды ознаменовался получением награды «ТЭФИ-Содружество».

В 2017-м «Уральские пельмени» представили публике сразу несколько праздничных шоу-программ и комедию «Везучий случай». Казалось, успеху коллектива не может помешать ничто: ни конфликты, ни споры участников по поводу номеров. «После драк и скандалов женские коллективы обычно распадаются, а мужские становятся еще плотнее. Чем больше драк, тем дружнее коллектив», — подчеркивал Рожков.

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Вот только разделил участников творческого объединения не банальный мордобой, а совсем другие причины…

СТЕНКА НА СТЕНКУ

О разногласиях в коллективе заговорили еще в 2015-м, когда у артистов начались суды с Сергеем Нетиевским, который был продюсером и директором «Уральских пельменей». Выступающие посчитали, что Сергей получал и скрывал от них прибыль. «Продюсерам приходится делать большую работу по запуску и продвижению, выбрать формат, выстраивать отношения с каналом, со всеми нужными людьми и службами для производства, — пояснял Нетиевский «СтарХиту». — А когда приходит популярность, актеры считают, что это только их заслуга, а продюсер незаслуженно получает свои дивиденды. Я думаю, все шоу-раннеры меня поймут, такое часто происходит в мире шоу-бизнеса».

Новый директор «Уральских пельменей» Сергей Исаев заявлял, что Нетиевского уволили за воровство, однако большую часть судов обвиняемый выиграл. Затем на два года коллектив возглавил Рожков, а после него эстафету приняла Наталья Ткачева, пояснив, что решение о смене должностей было общим и удобным акционерам. Зрители терялись в догадках, что же происходит между артистами, особенно, когда они перестали гастролировать вместе.

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С лета 2018-го Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отделились от проекта и начали выступать в составе дуэта «Ваши пельмени». Коллеги комментировали ситуацию коротко, мол, ребятам «стало тесно» в рамках классического шоу.

«Ребята плавают в своей шлюпке где-то недалеко от основного корабля. Далеко не отплывают, потому что может унести в открытое море, где не просто легко потеряться, а можно не выжить, — отмечал Исаев. — «Уральские пельмени» — это единственное шоу, которое имеет авторские права, лицензию и прокатное удостоверение».

Жажда денег или же творческие амбиции двигали юмористами? О личностных конфликтах речи не шло, ведь все артисты подтверждали, что сохранили дружбу с Рожковым и Мясниковым. Песни, импровизации с залом, веселые сценки — все это осталось в прежнем формате, вот только гастроли теперь шли и у «Мяса с Рожками», и у «Уральских пельменей», что приводило публику в замешательство.

«Сложнее всего было то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагали мне выбрать: за «красных» я или за «белых»? Знали бы вы, как это тяжело. Старые добрые «Уральские пельмени» — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между «папой» и «мамой»?» — сетовала Юлия Михалкова.

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Актриса пояснила, что в полном составе коллектив выступает только в родном Екатеринбурге и записывает телеконцерты для СТС, но о распаде говорить не стоит: шоу существует, только в несколько ином виде.

В конце 2019-го в Сети распространились слухи о последнем гастрольном туре «Уральских пельменей», однако Сергей Исаев опроверг эту информацию. Так же обстояло дело и с дуэтом Андрея Рожкова: пост Мясникова о концерте под названием «Прощальный» был понят подписчиками превратно. «Мы всех прощаем. Приходите и убедитесь», — комментировал Вячеслав значение предстоящего тура в микроблоге.

Знаменитая «бабушка» Андрея Рожкова продолжала появляться в радиоэфирах и концертных программах «Ваших пельменей», так что зрители вздохнули с облегчением. «Думаю, беспокоиться не о чем, ребята продолжают выступать в привычных образах, а в телешоу появляются в полном составе»; «Рожки с Мясом — лучшие в любых «Пельменях»; «Без вас коллектив уже не тот, хорошо, что остались хотя бы в дуэте», — рассуждали пользователи Сети.

ПОДДЕРЖКА И ОПОРА

По словам Рожкова, он никогда не считал себя секс-символом и натиска сумасшедших поклонниц легко избежал. Лишь в студенческие годы артист отличался непостоянством: залезал к разным девушкам в общежитие, надеясь на свидание с одной из них.

«Мне тогда было лет 18–19 — гормональный всплеск. А потом никуда не лез и к себе посторонних не пускал. Я мегаправильный человек. Очень поздно впервые попробовал спиртное — лет в 20 с лишним. Правда, с 18 до 25 я немножко побузил, самую малость. Знаете, как завершаются многие кавээновские выступления в российской глубинке? Благодарные местные жители тебя встречают, угощают, за стол сажают, наливают. Такое веселье мне очень быстро надоело. Поэтому в 25 лет я начал задумываться о вечном. Потом встретил свою тогда еще будущую жену, и мы с ней создали крепкую ячейку общества», — рассказывал юморист.

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С избранницей Эльвирой комика познакомили друзья. Влюбленные встречались шесть лет, пока не решили вступить в брак. Жена стала надежным тылом для Рожкова: поддерживала мужа в творческих начинаниях, ездила с ним на гастроли, не забывая при этом и о собственной профессии.

«Эльвира у меня художник широкого профиля. Сейчас занимается витражами. Очень нравится ей работать с посудой, изделиями из глины. Пока она их делает для себя, создает нам домашний уют», — делился Андрей.

Супруги грезили о большой семье, и мечта осуществилась, когда у них появились сыновья Семен, Петр и Макар. «В первый раз присутствовал в роддоме. А Петю жена вообще рожала дома. Ребенка своего я встретил в этом мире сам. Не какой-то дядька в белом халате или неизвестная тетенька, а родной отец», — подчеркивал Рожков.

О союзе Андрея и Эльвиры знакомые говорят с восхищением. Жена с пониманием относится к загруженности артиста, занимается воспитанием наследников и хозяйством, а также отвечает за семейный бюджет. «У моего героя в «Везучем случае» Валеры нет детей, а у меня их трое, куда ж мне бежать? Я все деньги отдаю жене», — иронизировал Рожков.

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Жизнь юмориста не ограничивается участием в комедийных шоу. Он обожает путешествовать и привозит родным эксклюзивные вещи из других стран, увлекается кайтингом, дзюдо и виндсерфингом. Кроме того, Рожков занимается благотворительностью, стремясь помочь больным детям через различные фонды.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, PhotoXPress.ru, личный архив, Facebook.com, Instagram.com, кадры из программы «Уральские пельмени» на СТС

