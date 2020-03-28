Правительство купило у "Роснефти" активы в Венесуэле

Алексей Вольцев

В пресс-службе кабмина РИА Новости подтвердили, что правительство России купило у Роснефти активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.

"Роснефть" ранее объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. В компании уточнили, что продают свои активы компании, на 100% принадлежащий правительству РФ, и в результате продажи будет получен пакет собственных акций в размере 9,6%.