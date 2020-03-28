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Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года

Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Кабмин одобрил в основном проект Транспортной стратегии РФ до 2035 года, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Проект Транспортной стратегии внесён Минтрансом РФ. Его реализация обеспечит связанность территорий России, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения, а также встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

# Россия
По материалам: ria.ru

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