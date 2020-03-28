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Правительство отдает «Роснефти» акции взамен на убыточные активы Венесуэлы

Правительство отдает «Роснефти» акции взамен на убыточные активы Венесуэлы

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Об этом говорится в заявлении компании.

«Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — сообщает пресс-служба крупнейшей российской компании. Она уточнила, что по итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.

Любопытно, что взамен получила «Роснефть». «В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО «НК «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%», — говорится в официальном сообщении.

Основным акционером «Роснефти» (50,1% акций) является АО «Роснефтегаз», полностью принадлежащее государству, 19,75% принадлежит британской BP, 18,93% акций — компании КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC, а одна акция — государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.

Венесуэла — одна из тех стран, по которым ценовая война на рынке нефти ударила сильнее всего. Кроме того, что против страны действуют американские санкции и нефтяное эмбарго, сейчас венесуэльскую нефть покупают не дороже $ 5−10 за баррель.

Для «Роснефти» же продажа венесуэльских активов стала избавлением от слишком тяжелого бремени. Большинство проектов «Роснефти» в Венесуэле были связаны с добычей трудноизвлекаемых сверхтяжелых углеводородов, сообщала сама компания. А в этом году ее дочерние предприятия за закупку венесуэльской нефти (в счет кредита) попали под санкции США. Вначале — Rosneft Trading. Следом — TNK Trading International SA.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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