Преступники в Европе „адаптировались“ под коронавирус, заявили в ЕС

Вадим Карасев

Как и все люди преступники во время пандемии коронавируса остаются дома, но изобретают новые способы и методы, чтобы заработать деньги. О том, как преступники адаптируются к использованию глобального хаоса стало известно из доклада Европола, опубликованного 27 марта.

Полицейская служба ЕС назвала киберпреступность, мошенничество, контрафактные товары и организованную имущественную преступность как категории, которые вызывают особую озабоченность.

По её словам, в связи с распространением коронавируса многие страны создают программы финансовой помощи населению, чтобы люди могли пережить это трудное для всех время. Но эти программы ещё не настроены и люди остаются в неведении как правильно получать эти деньги.

Кэтрин де Болл предостерегла граждан Евросоюза, что они Вы должны быть осторожны, когда дома заходят в интернет.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что Евросоюз делает все возможное, чтобы дать отпор преступным группировкам и сдержать проблему возросшей преступности. Но, по её словам этого недостаточно, важно, чтобы и сами граждане во время пандемии коронавируса вели себя осторожно, пишет „Euronews“.