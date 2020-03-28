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Президент Италии призвал ЕС проявлять солидарность в борьбе с коронавирусом

Президент Италии призвал ЕС проявлять солидарность в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, выступая в пятницу вечером с телеобращением к нации в связи с пандемией COVID-19, заявил, что стране, «особенно старшему поколению» приходится «платить очень высокую цену».

Глава итальянского государства призвал ЕС проявлять солидарность и отказаться от «старых схем», действующих в Евросоюзе, которые «не соответствуют реальности в этих драматических условиях, в котором находится наш континент».

«Я надеюсь, что все, до того, как станет поздно, полностью осознают величину опасности, нависшей над Европой», -подчеркнул Серджо Маттарелла.   

Со специальным посланием Urbi et Orbi («Городу и миру») в пятницу выступил и Папа Римский Франциск, который совершил у собора Святого Петра в Ватикане молитву против пандемии коронавируса. В прямом эфире церемония транслировалась каналами итальянского государственного телевидения Rai.

Понтифик, сравнив COVID19 с густой тенью, «сгустившейся над нашими площадями, улицами и городами», подчеркнул, что мы «находимся в одной лодке» и поэтому «должны грести все вместе».  

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Италии от коронавируса скончались 969 человек.

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По материалам: pnp.ru

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