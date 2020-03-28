Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый

Алексей Вольцев

Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии примар города Бельцы Ренато Усатый считает, что экс-демократ Константин Цуцу решил сдаться правоохранительным органам по договоренности и с определенными гарантиями.

Политик снова заявил о «сенсации» (ранее в соцсетях он разоблачал экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, однако его слова не нашли подтверждения), избегая конкретики.

«Цуцу сдался по договоренности. Это одна из первых ласточек, результат коалиции Партии социалистов с Демократической партией. Да, Цуцу сейчас посидит в тюрьме, но без человека, имя которого на букву „Е“ начинается, пока так скажу, это невозможно было сделать», — заявил Усатый.

Председатель НП уточнил, что Цуцу вступил в переговоры о своем возвращении после того, как в Румынии, где он скрывался от молдавского правосудия, начались серьезные криминальные разборки, связанные с контрабандой сигарет, к которой бывший парламентарий имел непосредственное отношение.

По мнению Усатого, именно президент Молдавии сводит счеты с бывшим депутатом, из-за личной обиды, нанесенной ему в период прошлой предвыборной кампании. Он напомнил, что в 2016 году Константин Цуцу «просто поиздевался над кандидатом Игорем Додоном» во время его встречи в Бэчое.

«Как может сегодня себя чувствовать и вести Додон, когда в предвыборную кампанию в 2016 году Цуцу в Бэчое на встрече с избирателями, там было несколько сотен человек, сказал Додону: „Слышишь, Додон, сел в машину и свалил отсюда!“. Понимаете, насколько у Додона этот гонор, гордыня, но сегодня без гарантий тут и ноги Цуцу не было бы», — полагает Ренато Усатый.

Напомним, в период выборов в парламент Усатый тоже обвинял президента страны Игоря Додона в разворачивании против него информационной кампании по обвинению в причастности к незаконной схеме вывода из России денег. Тогда руководитель Нашей партии заявлял, что Додон сводит с ним личные счеты.

ИА Newstes сообщало, что 27 марта Константин Цуцу на границе с Румынией сдался офицерам Национального антикоррупционного центра Молдавии. После 14-дневного карантина ему официально будет предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по незаконному обогащению и извлечению выгоды из влияния. Суд вынес решение об аресте демократа еще 27 сентября прошлого года и выдал мандат на его задержание, объявив в международный розыск. В молдавской прокуратуре не исключают, что в отношении бывшего парламентария могут быть иницированы и другие уголовные производства.

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку напомнил, что в период, когда он служил в должности полицейского комиссара «на Ботанике» (район Кишинева), расследовал несколько случаев грабежа, контрабанды сигарет и наркотиков. Тогда также под подозрением был Константин Цуцу, но дело было спущено «на тормозах». Сейчас глава ведомства пообещал довести следствие до конца.