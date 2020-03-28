Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый

Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый

Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый

Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии примар города Бельцы Ренато Усатый считает, что экс-демократ Константин Цуцу решил сдаться правоохранительным органам по договоренности и с определенными гарантиями.

Политик снова заявил о «сенсации» (ранее в соцсетях он разоблачал экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, однако его слова не нашли подтверждения), избегая конкретики.

«Цуцу сдался по договоренности. Это одна из первых ласточек, результат коалиции Партии социалистов с Демократической партией. Да, Цуцу сейчас посидит в тюрьме, но без человека, имя которого на букву „Е“ начинается, пока так скажу, это невозможно было сделать», — заявил Усатый.

Председатель НП уточнил, что Цуцу вступил в переговоры о своем возвращении после того, как в Румынии, где он скрывался от молдавского правосудия, начались серьезные криминальные разборки, связанные с контрабандой сигарет, к которой бывший парламентарий имел непосредственное отношение.

По мнению Усатого, именно президент Молдавии сводит счеты с бывшим депутатом, из-за личной обиды, нанесенной ему в период прошлой предвыборной кампании. Он напомнил, что в 2016 году Константин Цуцу «просто поиздевался над кандидатом Игорем Додоном» во время его встречи в Бэчое.

«Как может сегодня себя чувствовать и вести Додон, когда в предвыборную кампанию в 2016 году Цуцу в Бэчое на встрече с избирателями, там было несколько сотен человек, сказал Додону: „Слышишь, Додон, сел в машину и свалил отсюда!“. Понимаете, насколько у Додона этот гонор, гордыня, но сегодня без гарантий тут и ноги Цуцу не было бы», — полагает Ренато Усатый.

Напомним, в период выборов в парламент Усатый тоже обвинял президента страны Игоря Додона в разворачивании против него информационной кампании по обвинению в причастности к незаконной схеме вывода из России денег. Тогда руководитель Нашей партии заявлял, что Додон сводит с ним личные счеты.

ИА Newstes сообщало, что 27 марта Константин Цуцу на границе с Румынией сдался офицерам Национального антикоррупционного центра Молдавии. После 14-дневного карантина ему официально будет предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по незаконному обогащению и извлечению выгоды из влияния. Суд вынес решение об аресте демократа еще 27 сентября прошлого года и выдал мандат на его задержание, объявив в международный розыск. В молдавской прокуратуре не исключают, что в отношении бывшего парламентария могут быть иницированы и другие уголовные производства.

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку напомнил, что в период, когда он служил в должности полицейского комиссара «на Ботанике» (район Кишинева), расследовал несколько случаев грабежа, контрабанды сигарет и наркотиков. Тогда также под подозрением был Константин Цуцу, но дело было спущено «на тормозах». Сейчас глава ведомства пообещал довести следствие до конца.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Власти Подмосковья рассказали о дезинфекции подъездов
Власти Подмосковья рассказали о дезинфекции подъездов
Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже TikTok
Час Земли: NILETTO и Влад Соколовский приняли участие в челлендже
Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый
Президент Молдавии мстит демократам за обиды, считает Ренато Усатый
Абхазия закрыла границу с Россией
Абхазия закрыла границу с Россией
Российский премьер поручил закрыть границы страны
Российский премьер поручил закрыть границы страны
Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме
Ольга Бузова установила новый рекорд по числу подписчиков в инстаграме
Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от государства
Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от
"У вас тупые убеждения!": Ксения Бородина поскандалила с пристыдившими ее поклонниками
"У вас тупые убеждения!": Ксения Бородина поскандалила с
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
СМИ: Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса
Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса
Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение

Еще по теме

Ренато Усатый: РФ пытаются втянуть в молдавский кризис
В Молдавии задержали политика Ренато Усатого
В Молдове объявили в розыск лидера пророссийской партии
Молдавская полиция заявила, что лидер "Нашей партии" остается в розыске