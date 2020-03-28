Причиной скандального ухода Домогарова из театра стали деньги

Вадим Карасев

Александр ДомогаровФото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров отказался сотрудничать с МХАТ имени Горького из-за проблем с финансами. Артист раскрыл причину ухода порталу Super.ru, заявив, что ему не выплатили гонорар за выполненную работу.

По словам Домогарова, ему не заплатили деньги за последний спектакль. «Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают "не только финансовые обязательства", поэтому играть я должен при любом раскладе. Эти деньги мне больше не нужны, я дарю их театру. И разрываю с ним все связи», — объяснил артист.

25 марта сообщалось, что Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького, в котором выступал в качестве приглашенного актера. Он назвал культурное учреждение «лжетеатром».

Два года назад артист попытался уйти из Театра имени Моссовета, в котором служит уже более 25 лет, однако потом отказался от этой идеи.