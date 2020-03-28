Производителям нефти в США пришлось доплачивать покупателям

Вадим Карасев

На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает агентство Bloomberg.

Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour. Ее в основном используют для производства битума и асфальта. Издание также напоминает, что в середине марта трейдинговая компания Mercuria Energy Group предлагала заплатить по 19 центов за каждый баррель сырой нефти, который вывезут из ее хранилища.

"В районах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными", - пояснила консультант консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи и подчеркнула, что у Wyoming Asphalt Sour "просто нет покупателей".

Bloomberg напоминает, что из-за экономического спада спрос на нефтепродукты падает, а предприятия снижают объемы переработки нефти. Такая ситуация вынуждает часть продавцов уменьшать стоимость.

Как сообщал Ruposters, по причине возможного исчерпания хранилищ США и страны Европы начали отказываться от дешевой саудовской нефти.