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Рианна представила новую песню впервые за четыре года

Рианна представила новую песню впервые за четыре года
В Сети был представлен трек Believe It, записанный канадским рэпером PartyNextDoor и певицей Рианной. Для исполнительницы эта композиция стала первой за четыре года.
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Believe it!! @partynextdoor album live!!!

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В мелодичном треке, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Пользователи сразу начали комментировать долгожданную работу певицы в инстаграме.


появятся в декабре 2019 года, но этого так и не произошло.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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