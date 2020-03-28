Рианна представила новую песню впервые за четыре года

Влада Некрасова

В Сети был представлен трек Believe It, записанный канадским рэпером PartyNextDoor и певицей Рианной. Для исполнительницы эта композиция стала первой за четыре года.

В мелодичном треке, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Пользователи сразу начали комментировать долгожданную работу певицы в инстаграме.

появятся в декабре 2019 года, но этого так и не произошло.