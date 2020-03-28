«Роснефть» продала активы правительству России

Влада Некрасова

«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле. Как сообщает компания, 28 марта все активы, связанные с этой страной, были проданы.

«Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — говорится в сообщении «Роснефти».

Название госкомпании, которая выкупила у «Роснефти» венесуэльские активы, не указывается. Как сообщили «Ведомости», представитель «Роснефти» отказался уточнить эту информацию. Известно только, что по условиям сделки, «Роснефть» получит на баланс одного из своих «дочерних» обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.