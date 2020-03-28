«Роснефть» ушла из Венесуэлы

Вадим Карасев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Роснефть» объявила об уходе из Венесуэлы и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В сообщении говорится, что «Роснефть» заключила соглашение с компаний, на 100 процентов принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении участия во всех проектах в Венесуэле. В частности, были проданы доли в предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria.

В результате исполнения соглашения «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100-процентных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6 процента.