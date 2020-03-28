Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19

Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19

Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19

Россия внесла в Генассамблею ООН инициативу о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает российское торгпредство при организации.

В частности, Москва предлагает странам признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Предлагается государствам сотрудничать для выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн.

Кроме того, в документе содержится предложение об отказе в применении односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Также предлагается противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах. Для его реализации потребуется $ 2 млрд, пояснил генсек, представляя план в ходе видеоконференции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек
В США заразились коронавирусом более сотни тысяч человек
Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Комитет Совфеда поддержал расширение полномочий правительства при ЧС
Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии
Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
США призвали все страны порвать с КНДР
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
ВОЗ: угроза пандемии коронавируса становится реальной, но ее можно контролировать