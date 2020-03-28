Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19

Алексей Вольцев

Россия внесла в Генассамблею ООН инициативу о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает российское торгпредство при организации.

В частности, Москва предлагает странам признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Предлагается государствам сотрудничать для выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн.

Кроме того, в документе содержится предложение об отказе в применении односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Также предлагается противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах. Для его реализации потребуется $ 2 млрд, пояснил генсек, представляя план в ходе видеоконференции.