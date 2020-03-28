Россияне попытались сбежать из-под карантина на Украину и попались

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трое россиян попытались сбежать из-под карантина по коронавирусу на Украину через границу в Крыму и попались. Об их задержании сообщил начальник погрануправления ФСБ по республике Сергей Станкевич, передает «Интерфакс».

Уточняется, что ранее задержанным вручали соответствующее предписание на самоизоляцию. «Поэтому проводился целый комплекс мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора и сотрудниками органов внутренних дел для их локализации и последующего принятия решения в рамках закона», — рассказал Станкевич.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать меры наказания для нарушителей режима самоизоляции.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Закрыты кафе, часть магазинов, бассейны, салоны, парки, музеи, ограничена работа отелей. На полуострове коронавирус подтвержден у 20 человек.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.