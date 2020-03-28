Российская военная полиция отработала обеспечение карантина при помощи дронов

Вадим Карасев

Военная полиция в России отработала контроль за соблюдением карантина при помощи беспилотников. Учения велись на полигонах в западной части страны, рассказали в Минобороны.

Военные рассказали, что во время тренировки на указанные территории был ограничен доступ людей и транспорта. Местность была в тестовом порядке отпатрулирована при помощи беспилотных аппаратов и систем видеонаблюдения.

Учения затронули также химические и инженерные войска – подразделения отработали такие операции, как выявление границ зон заражения, очистку воды и вывоз зараженного грунта. Все эти маневры прошли в рамках масштабных военных учений по борьбе с распространением коронавируса, которые проводятся в Западном и Центральном военных округах.

Ruposters писал, что общее количество заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек и достигло 1 036.

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