Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ

Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ

Футболисты не настроены доигрывать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщил изданию "Спорт-Экспресс" полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков.

"Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть, - и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет", - рассказал Глушаков, добавив, что следует закончить сезон и начать новый.

Спортсмен также предложил в новом сезоне расширить количество участников лиги до 18 клубов за счет клубов из Футбольной национальной лиги. До приостановки РПЛ сыграно 22 тура из 30. "Ахмат" замыкает турнирную таблицу с 20 очками.

Как писал Ruposters, в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в 26 регионах. Общее число заболевших в стране достигло 1264.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь
Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Великолепная семерка: регбистки, вдохновляющие своим примером
Великолепная семерка: регбистки, вдохновляющие своим примером
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Конго
Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ
Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ
Афганистан, драма без антрактов: те же и коронавирус
Афганистан, драма без антрактов: те же и коронавирус
В Забайкалье намерены открыть участки под вахтовиков для голосования
В Забайкалье намерены открыть участки под вахтовиков для голосования
Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение самоизоляции
Власти Москвы рассказали, как накажут пенсионеров за нарушение
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч
OneRepublic выпустила песню Better days, посвященную коронавирусу
OneRepublic выпустила песню Better days, посвященную коронавирусу
Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Савченко назвала кредит МВФ «глотком воздуха перед смертью» для украинцев
Савченко назвала кредит МВФ «глотком воздуха перед смертью» для

Топ на сегодня

Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Посол США призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к народу вырос до 63,5%, уровень доверия вырос до 69%
ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента после обращения к
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своем состоянии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
В Минэнерго оценили отношения России и Саудовской Аравии
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения

Еще по теме

Глушаков: "Спартак" сыграл безобразно с "Ливерпулем", не выполнили установку тренера
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном
Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над «Амкаром»
Глушаков: нельзя столько симулировать, как футболисты "Рубина" в матче со "Спартаком"