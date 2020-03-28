Российские футболисты не хотят доигрывать сезон РПЛ

Вадим Карасев

Футболисты не настроены доигрывать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщил изданию "Спорт-Экспресс" полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков.

"Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть, - и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет", - рассказал Глушаков, добавив, что следует закончить сезон и начать новый.

Спортсмен также предложил в новом сезоне расширить количество участников лиги до 18 клубов за счет клубов из Футбольной национальной лиги. До приостановки РПЛ сыграно 22 тура из 30. "Ахмат" замыкает турнирную таблицу с 20 очками.

Как писал Ruposters, в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в 26 регионах. Общее число заболевших в стране достигло 1264.

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