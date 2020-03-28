Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии

Анастасия Иванова

Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо», который находится в городе Немуро в итальянской провинции Ломбардия.

Как сообщило Минобороны России, расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций продезинфицировали более 1,5 тыс. кв м внутренних помещений.

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей „Каса Рипозо“ в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Российская техника также обработала подъездные пути к пансионату. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Кроме того, был проведен осмотр еще двух объектов в провинции, чтобы определить объем предстоящих работ.

Напомним, что в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Отметим, что «Каса Рипозо» является уже вторым пансионатом, который был продезинфицирован российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ).

Ранее ИА Newstes сообщало, что наши военные медики вместе с итальянскими специалистами провели обработку пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.