Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо», который находится в городе Немуро в итальянской провинции Ломбардия.
Как сообщило Минобороны России, расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций продезинфицировали более 1,5 тыс. кв м внутренних помещений.
Российская техника также обработала подъездные пути к пансионату. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Кроме того, был проведен осмотр еще двух объектов в провинции, чтобы определить объем предстоящих работ.
Напомним, что в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.
Отметим, что «Каса Рипозо» является уже вторым пансионатом, который был продезинфицирован российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ).
Ранее ИА Newstes сообщало, что наши военные медики вместе с итальянскими специалистами провели обработку пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.