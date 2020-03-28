Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии

Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии

Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии

Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо», который находится в городе Немуро в итальянской провинции Ломбардия.

Как сообщило Минобороны России, расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций продезинфицировали более 1,5 тыс. кв м внутренних помещений.

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей „Каса Рипозо“ в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Российская техника также обработала подъездные пути к пансионату. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Кроме того, был проведен осмотр еще двух объектов в провинции, чтобы определить объем предстоящих работ.

Напомним, что в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Отметим, что «Каса Рипозо» является уже вторым пансионатом, который был продезинфицирован российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ).

Ранее ИА Newstes сообщало, что наши военные медики вместе с итальянскими специалистами провели обработку пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Боб Дилан выложил новую песню после восьмилетнего перерыва
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Трамп подписал закон о вливании в экономику США $ 2,2 трлн
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Автор статьи о «бесполезной» российской помощи объяснился
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Михайловский рассказал, чем занимается во время карантина в Италии
Италия оценила российскую помощь стране
Италия оценила российскую помощь стране
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
"Альянс врачей" заподозрили в распространении фейков про коронавирус
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Ванга снова была права: что говорила о коронавирусе прорицательница
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в России
Оценена эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом в
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея Рожкова
После раскола «Уральских пельменей»: карьера и личная жизнь Андрея
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Войска РХБ защиты ВВО дезинфицировали более 200 тыс "квадратов" в Приморье
Россия отправит военных вирусологов в Италию
Военные химики проводят дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне