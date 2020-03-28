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Российский премьер поручил закрыть границы страны

Российский премьер поручил закрыть границы страны
Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта в связи с коронавирусом временно ограничить движение через авто-, железнодорожные и другие пункты пропуска через границу России.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", – говорится в документе.


сообщило, что россиянам представили список товаров первой необходимости.
# Россия
По материалам: ria.ru

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