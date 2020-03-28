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Российский спецназовец рассказал иностранцам о службе в Сирии

Российский спецназовец рассказал иностранцам о службе в СирииФото: MarkRenton93 / Reddit

Российский спецназовец ответил на вопросы пользователей Reddit о службе в Сирии и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Бывший военный Даниил рассказал, что служил в российском спецназе с 2014 по 2019 год. Тред быстро набрал популярность, собрав 4,2 тысячи комментариев за несколько часов.

На вопрос, какой он запомнил Сирию, военный ответил, что там все было разрушено и жили бедные люди.

Также бывшего спецназовца спросили, почему он покинул службу, на что Даниил ответил, что страдает от биполярного расстройства. Кроме того, он жалеет, что поехал в Сирию, поскольку «война там абсолютно бесчеловечная». Он признался, что, если бы смог вернуться в прошлое, то обязательно выбрал бы другой жизненный путь.

Бывший военный также рассказал о самой опасной контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой он участвовал. Спецназ обезвредил мужчину, который подложил в дом самодельное взрывное устройство. По словам Даниила, здание разлетелось на куски, однако никто не пострадал.

Пользователи сети поинтересовались, есть ли работа для отставных солдат спецназа. Бывший спецназовец ответил, что мог бы пойти работать в частную военную компанию или в полицию, однако он «больше не хочет никого убивать».

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По материалам: lenta.ru

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